Пекин-2022 | Фигурное катание: Нейтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине в мужском одиночном фигурном катании спортсмены исполнили короткую программу.

Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США) лидирует после первого дня, серебряный призер чемпионата мира-2021 Кагияма Юма (Япония) – второй, серебряный призер Игр-2018 Уно Сема (Япония) – третий. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Ханю Юдзуру – на восьмом месте. Представители команды ROC Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев расположились на 8, 15 и 23-м местах.

Нейтан Чен, как и в командном турнире, пошел на выполнение самого сложного прыжкового набора. Он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп. За свой прокат Нетан получил рекордную для мирового мужского одиночного катания сумму баллов в короткой программе – 113,97.

Нейтан Чен: Я бы сказал, что был очень близок к своему лучшему катанию. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить, всегда есть то, что можно исполнить немного лучше, но в целом я очень доволен.

Кагияма Юма также продемонстрировал прокат очень высокого уровня – с четверным сальховом, каскадом четверной тулуп- тройной тулуп и тройным акселем. Результат превзошел ожидания Юмы, который буквально танцевал в кисс-н-край, увидев свои оценки. 108,12 балла.

Уно Сема стал третьим. Его программа с четверным флипом, каскадом четверной тулуп-тройной тулуп и тройным акселем была оценена в 105,90 баллов.

Ханю Юдзуру начал свое выступление на Играх со срыва элемента: вместо четверного сальхова получилась бабочка.

Ханю Юдзуру: Я не чувствовал ничего плохого до этого прыжка. Но когда подпрыгнул, понял, что конек попал в выбоину, оставшуюся от прыжка другого фигуриста — тулупа или флипа или еще чего-то. Во время разминки я использовал другое место на льду и чувствовал себя очень хорошо. По ходу проката я немного сдвинулся и попал в эту лунку. Это была просто какая-то случайность, это нормально.

Олимпийский чемпион-2014, 2018 исполнил тройной аксель и каскад четвертной тулуп-тройной тулуп. 95,15 балла и 8-е место.

Чемпион России среди юниоров-2021, призер этапа Гран-при «Скейт Канада» Евгений Семененко справился со всеми элементами: каскадом из четверного и тройного тулупов, четверным сальховом и тройным акселем. Ученик Алексея Мишина стал в короткой программе седьмым (95,76 балла).

Евгений Семененко: Я считаю, что с короткой программой справился. Это для меня новые соревнования, в которых я никогда не участвовал, новая атмосфера, новый опыт, но турнир еще не закончился. На произвольную буду стараться настроиться также, как и на короткую программу сейчас, а там уже посмотрим, справлюсь я или нет.

Олимпийский чемпион-2022 в команде Марк Кондратюк по итогам короткой программы занял 15-е место (86,11). Ученик Светланы Соколовской с помарками исполнил четверной тулуп и четверной сальхов, к которому смог присоединить лишь двойной тулуп.

Марк Кондратюк: Это был не прямо плохой прокат, но он был с ошибками. Я расстроен, потому что до этого в командном турнире все было хорошо, и я был счастлив, но это абсолютно не повод расслабляться и плохо катать личные соревнования. Я наоборот старался не расслабляться и не думать о том, что мы вчера выиграли. Потому что как раз это и расслабляет. Просто, скорее, какая-то моральная усталость. Но я старался все равно перебарывать себя, потому что это не оправдание ошибок.

Чемпион мира среди юниоров-2020, серебряный призер юношеских Олимпийских игр-2020 Андрей Мозалев начал с каскада из четверного и тройного тулупов, но затем допустил падение на четверном сальхове (он был засчитан с недокрутом в четверть) и выполнил аксель лишь в один оборот. Андрей с 77,05 балла на 23-м месте.

10 февраля на Олимпийских играх в Пекине мужчины выступят в произвольной программе. Соревнования начнутся в 04.30 мск. Прямая трансляция будет доступна на Первом канале и сайте Первого канала.

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