Пекин-2022 | Фигурное катание. Мужчины. Нейтан Чен улетел к звездам и стал чемпионом

10 февраля на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в мужском одиночном фигурном катании.

Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США) стал олимпийским чемпионом-2022 и седьмым фигуристом-одиночником из США, завоевавшим титул Игр. Серебряный призер чемпионата мира-2021 Кагияма Юма (Япония) – второй, серебряный призер Игр-2018 Уно Сема (Япония) – третий. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Ханю Юдзуру – на четвертом месте.

Представители команды ROC Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев расположились на 8, 15 и 19-м местах.

Более подробный отчет появится позже.