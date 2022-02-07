Пекин-2022 | Фигурное катание, мужчины: что ждать, где смотреть

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине начнутся соревнования в мужском одиночном фигурном катании.

30 фигуристов исполнят короткую программу. По ее итогам 24 спортсмена квалифицируются в произвольную программу. Победителем станет участник с наибольшей суммой баллов за две программы.

Главными фаворитами в этом виде фигурного катания являются двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Юзуру Ханю и трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США).

В Пекине-2022 Чен уже выступал – именно короткую программу он исполнил в командном турнире. В нем фигурист из США продемонстрировал самый сложный на данный момент контент: тройной аксель и два старших четверных прыжка (четверной флип и четверной лутц в каскаде с тройным тулупом). Подобный контент Нейтан пытался исполнить на старте сезона на домашнем этапе Гран-при и допустил падение на одном четверном и остался без каскада с другим. На следующем этапе, «Скейт Канада», трехкратный чемпион мира отказался от четверного флипа, исполнив одиночным прыжком четверной лутц, а в каскаде с тройным тулупом четверной тулуп.

Какой вариант выберет Чен на этот раз? Самый сложный, или упростит контент, заменив лутц или флип на тулуп? К слову, Нейтан пошел на супер-сложный вариант на Играх в Пхенчхане и тогда не справился с ним, что, по сути, лишило его шансов на медаль. Включение лутца и флипа в короткую программу в 2018-м его тренер Рафаэль Арутюнян посчитал тогда ошибочным. Сейчас же, спустя 4 года и несколько выигранных титулов, ситуация несколько иная. К тому же за плечами Нейтана удачно выполненная с четверными лутцем и флипом короткая в командном турнире.

Соперничество Нейтана Чена и Юзуру Ханю вот уже несколько лет является украшением турниров в мужском одиночном катании. Ханю в этом сезоне появлялся перед публикой лишь на чемпионате Японии. В короткой программе он исполнил четверной сальхов, каскад четверной тулуп и тройной тулуп, а также тройной аксель.

Интересно, что в командном турнире Игр-2022 Нейтан получил 11,71 балла, а Юзуру на чемпионате Японии – 111,31.

Но не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за лидерство серебряного призера Игр-2018 Сему Уно и серебряного призера чемпионата мира-2021 Юму Кагияму. В их активе также по два четверных в короткой и очень хорошие баллы за компоненты.

Олимпийский чемпион-2022 в команде Марк Кондратюк из команды ROC постарается продолжить традицию своих безошибочных прокатов в Пекине. В командном турнире чемпион Европы-2022 стал третьим вслед за Нейтаном Ченом и Семой Уно в короткой программе и вторым (вслед за Юмой Кагиямой) в произвольной.

Впервые на соревновательный лед в Пекине-2022 выйдут еще два представителя команды ROC – бронзовый призер чемпионата страны-2022 Андрей Мозалев и Евгений Семененко. На чемпионате континента в Таллинне в январе Мозалев, Кондратюк и Семененко чисто откатали короткую программу и возглавили турнирную таблицу.

Также отметим серебряного призера чемпионата Европы-2022 Даниэля Грассля (Италия), в активе которого есть четверной лутц, бронзового призера чемпионата Европы-2020 Мориса Квителашвили (Грузия), а также победителя чемпионата четырех континентов-2022 Джунхван Чха (Южная Корея).

Короткую программу мужчин-одиночников смотрите на сайте Первого канала и в эфире Первого канала начиная с 04.15 мск 8 февраля.

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