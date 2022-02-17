Пекин-2022 | Фигурное катание. Анна Щербакова - олимпийская чемпионка
Серебряная награда в женском одиночном катании - у Александры Трусовой, бронза - у японки Сакамото Каори.
Автор: Ирена Закурдаева
Фото © 2022 Getty Images
Завершились соревнования одиночниц в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. С результатом 255,95 по сумме двух программ олимпийской чемпионкой стала спортсменка команды ROC Анна Щербакова. На втором месте еще одна фигуристка ROC Александра Трусова (251,73), исполнившая сегодня в произвольной программе пять четверных прыжков. Бронза - у японской фигуристки Сакамото Каори (233,13)
Информация дополняется.