Пекин-2022 | Фигурное катание. Анна Щербакова - олимпийская чемпионка 

Завершились соревнования одиночниц в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. С результатом 255,95 по сумме двух программ олимпийской чемпионкой стала спортсменка команды ROC Анна Щербакова. На втором месте еще одна фигуристка ROC Александра Трусова (251,73), исполнившая сегодня в произвольной программе пять четверных прыжков. Бронза - у японской фигуристки Сакамото Каори (233,13)

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