Пекин-2022 | Феномен Смольского. Как молодой биатлонист превратился в главную звезду Беларуси на Олимпийских играх

Биатлонист Антон Смольский, который в индивидуальной гонке принес первую (серебряную) медаль Беларуси на Олимпийских играх в Пекине добился в нынешнем сезоне впечатляющего прогресса. Но он не появился из ниоткуда – уже несколько лет все в биатлонном мире знали, что в Беларуси растет восходящая звездочка. На юниорском уровне Смольский выигрывал медали чемпионата мира и Европы, однако среди взрослых раскрылся не сразу. Начав показывать высочайшие результаты только к 25 годам. В нынешнем сезоне он уже дважды пробился в «призы» этапов Кубка мира, а теперь отличился и на Олимпиаде. Кстати, во многом, благодаря российскому тренеру Андрею Падину, который сейчас возглавляет мужскую биатлонную команду Беларуси.

Смольский в юности перепробовал много видов спорта – баскетбол, волейбол, лыжные гонки. По его словам, с 12 до 16 лет он всерьез увлекался военным многоборьем, где также не обошлось без лыжной подготовки. Прибавив в лыжных гонках, Антон вскоре решил переключиться на биатлон. Что, в принципе, типично – по сути из лыж и идет главная подпитка биатлонных кадров. В 18 лет Антон попал в центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Раубичах, где по сути и началась его серьезная биатлонная карьера. Причем первые успехи пришли довольно быстро – в начале февраля 2017 года на чемпионате Европы в Нове-Место Смольский стал третьим в индивидуальной гонке, а несколько недель спустя в Осрбли на чемпионате мира среди юниоров выиграл бронзу в гонке преследования.

Кто-то ждал мгновенного превращения Смольского в лидера сборной Беларуси, но молодой спортсмен прибавлял очень постепенно. Впрочем, и это тоже обычная история для биатлона на топ-уровне. Достаточно посмотреть, на других героев юниорского биатлонного сезона-2016/17, которые выступали среди сверстников даже увереннее Антона. Самый яркий и, увы, грустный пример – Игорь Малиновский, который мог бы сейчас выступать в команде ROC в Пекине. В том сезоне Малиновский буквально доминировал – он выиграл золото индивидуальной гонки юниорского ЧЕ-2017, одержал три победы на юниорского ЧМ-2017. Парню пророчили очень большое будущее, но к настоящему моменту его карьера, по сути лежит в руинах. Не блещут и другие герои того чемпионата мира в составе сборной России – Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. А Смольский, проигрывавший им по юниорам, теперь обходит братьев Бе и других элитных биатлонистов.

Смольский на Играх-2022 стреляет очень здорово Фото © 2022 Getty Images

В чем причина? Во многом сборная ROC стала заложницей слишком высокой конкуренции за место в составе национальной команды. Биатлонисты ROC не могут быть уверены за свое место в составе на Кубке мира, лишены права на ошибку. А Смольскому позволили набираться опыта, не требуя немедленных результатов. Он и набирался. В Кубке мира белорус дебютировал в сезоне 2017/18, начав с 90 места в личной гонке! И постепенно прибавлял. На Олимпиаде в Пхенчхане он стал 35-м в спринте, 33-м в гонке преследования и восьмым в мужской эстафете, что стало маленьким шажком вперед для 21-летнего парня. Причем в Кубке мира он прибавлял постепенно – в сезоне-2018/19 набрал 15 очков, в сезоне-2019/20 – уже 133, пробившись разок в топ-15. В сезоне-2020/21 в его активе уже 264 очка. Но в основном за счет стабильности, прорывов в личных гонках не было.

Требовался качественный скачок. И это случилось! Все изменилось весной 2021 года после прихода в мужскую команду Беларуси Падина. Андрей Викторович успел поработать и в сборной России, но затем с этим талантливым «тренером с характером» решили расстаться. Ставку на Падина сделали в Беларуси и совершенно не прогадали. Сам Смольский после серебряного успеха в индивидуальной гонки признавался, что уже с самого начала совместной работы в конце весны наставник так его впечатлил профессионализмом целеустремленностью и собранным и организованным подходом к тренировочному процессу, что было бы стыдно ему не соответствовать.

Серебро в индивидуальной гонке в Пекине - первый олимпийский успех Смольского Фото © 2022 Getty Images

И Антон действительно начал соответствовать самым высоким биатлонным стандартам. Когда он завоевал бронзу в спринте удержался в топ-6 по итогам гонки преследования в Хохфильцене в начале декабря многие очень удивились. Но затем топ-результаты пошли в режиме нон-стоп – два попадания в топ-6 в Анси, серебро в смешанной эстафете в Оберхофе, три бронзы (спринт, эстафета, преследования) в Рупольдинге. В данный момент Смольский входит в топ-10 общего зачета Кубка мира. У него почти нет слабых мест – Антон быстро бежит и очень уверенно стреляет. Что помогло ему в индивидуальной олимпийской гонке, где и до золота-то ему не хватило всего 14,8 секунды. По словам Падина, таким хладнокровным своего подопечного он еще не видел. И, судя по всему, Смольский способен уже на этой Олимпиаде пополнить медальную копилку – впереди спринт, преследование, масс-старт и мужская эстафета, правда, в последнем виде белорусы считаются «темными лошадками». Не исключено, что помимо тренировок от Падина Антону помогает и любовь. Смольский находится в отношениях с лидером женской сборной Беларуси Динарой Алимбековой, которые молодые люди не скрывают. Да и сам биатлонист очень серьезно подходит к своей карьере, мечтая добиться биатлонного совершенства. К которому, кстати, заметно приблизился в олимпийском Пекине.

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