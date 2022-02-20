Пекин-2022 | Егор Яковлев: «Позитив в том, что мы дошли до финала»

Сборная ROC по хоккею уступила команде Финляндии в финальном матче Олимпийских игр в Пекине. В послематчевом общении с журналистами защитник Егор Яковлев, вошедщий в символическую сборную турнира, не согласился с тем, что результат отражает реальное соотношение сил соперников.

— В чем видите позитив, если подводить итоги турнира?

— Позитив в том, что мы играли в финале, мы дошли до этого финала. Это уже результат. С одним голом тяжело выиграть — это факт. Наверное, рано мы забили и успокоились. Не то что успокоились, а отошли от своей игры, стали действовать проще, откидываться больше. Если бы после гола продолжили играть в наш хоккей, возможно, все сложилось бы по-другому.

— Все эмоции потратили на полуфинал?

— Нет, я бы не сказал. Эмоции были. Это финал Олимпийских игр. Хотели выиграть очень, но на данный момент как есть, так есть.

— Результат финального матча отражает реальное соотношение сил?

— Я бы так не сказал. Две примерно равные команды. Где-то им сегодня чуть больше повезло, если посмотреть, какие шайбы они забросили. Все желали немного другого, наверное. Но это финал и здесь вот такие мусорные голы нужны. Надо больше бросать, что они и делали.