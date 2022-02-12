Пекин-2022 | Егор Яковлев: «Мы приобрели уверенность, пошли голы»

Защитник команды ROC Егор Яковлев после поражения от команды Чехии (6:5 ОТ) в заключительном матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине сделал акцент на игре в неравных составах.

— Шесть шайб — как так получилось? До этого матча сборная не пропускала, мы надеялись, и не будете…

— Мы тоже на это надеялись, но удаления, неравные составы сегодня сыграли ключевую роль.

— Казалось, что у нас идеальное меньшинство, но почему все-таки столько пропустили? Матч ничего не решал и концентрации не было?

— Нет, потому что соперник хорошо играл, мастеровитые игроки здорово использовали свои моменты, вот так и сложилось.

— Сами тоже забросили пять шайб — прорвало?

— Наверное, мы сами себя загнали в такую ситуацию, когда нужно было уже идти что-то создавать, играть по-другому. Хорошо, что это произошло, мы приобрели уверенность, и пошли голы.

— Пауза перед следующим матчем — это не проблема?

— Есть свои плюсы и минусы. Плюс — больше отдохнем, а минус в том, что игровой тонус где-то подведет.