Пекин-2022 | Егор Яковлев: «Грицюк умница — он подарил нам финал»

Защитник хоккейной сборной ROC Егор Яковлев после выхода в финал Олимпийских игр в Пекине рассказал, что за его послематчевый бросок, благодаря которому команда избежала поражения в полуфинале, нужно сказать спасибо Данису Зарипову.

— Что вы чувствовали, когда шли бить буллит, от которого зависело, продолжится эта серия бросков или шведы отпраздную победу?

— Я не знаю. До сих пор не отошел еще. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я очень много смотрел и пробивал буллитов. У себя в команде я штатный «буллитер». Во время одной из посиделок с Данисом разговаривали об этом, он мне подсказал, что там у вратарей мертвая зона, туда можно бросать. Единственное, я переживал, что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут вратарю. Хорошо, что все так закончилось. Мы рады, мы в финале. Самый главный матч за последние четыре года нас ожидает.

— Как получалось контролировать нервное напряжение в тот момент? От вас зависела история…

— Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. У меня был буллит, один бросок… Спасибо моему спортивному психологу.

— Как вы определяли очередность бьющих буллиты?

— Не знаю, мне привычно бросать пятым, я всегда так делаю. Мне просто сказали готовиться перед началом. Не знал, каким буду бросать.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что один бросок может все решить. Поэтому действовали с осторожностью.

— Рады за молодого Грицюка?

— Очень рады. Принес нам победу. Федотов тоже красавец — держал нас в игре до последнего. Арсений умница — он нам подарил финал.