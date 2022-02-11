Пекин-2022 | Дмитрий Воронков: «Ни один матч легко не дастся»

Команда ROC обыграла датчан (2:0) во втором матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После матча нападающий Дмитрий Воронков отметил, что, несмотря на две победы, его команде есть над чем работать.

- Что скажете об игре?

- Вязкий тяжелый матч, хороший соперник, непросто было. Дай бог, с каждой игрой будем прибавлять, будем играть лучше.

- Для болельщиков было удивительно, что со сборной Дании, которая впервые приехала на Олимпиаду, Россия сыграла так нерезультативно. С чем это связано?

- Все соперники здесь тяжелые. В прошлой игре со Швейцарией тяжело было, в этой так же. Ни один матч легко не дастся.

- Но в целом все хорошо: две победы?

- Можно и лучше. Есть над чем работать. Будем добавлять.

- Над чем именно нужно работать?

- Над реализацией, над бросками, больше шайбу держать, лучше её контролировать.

- Что в большинстве не получается?

- Забить гол, точно бросить.