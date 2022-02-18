Пекин-2022 | Дмитрий Козловский: «Мы достойно представили свою короткую программу»

Фигуристы ROC Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на четвертой строчке турнирной таблицы после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Делясь эмоциями от проката, спортсмены отметили, что за три недели нахождения в Пекине уже стали кататься, как на домашней арене.

— Получилось ли все, что было задумано?

Дмитрий Козловский: Наконец-то состоялся наш долгожданный дебют на Олимпийских играх. Несмотря на мелкие недочеты, мы свою короткую программу представили достойно. Надеемся, завтра уже с определенным опытом выступления на Олимпиадах прокатать свою произвольную программу.

— Это долгое ожидание вам помогло или наоборот?

Александра Бойкова: Знаете, это такая двойственная ситуация. С одной стороны, когда мы только сюда приехали, было тяжело, сны были исключительно об Олимпиаде, мысли — тоже только о ней. А через три недели ты уже настолько устал от этого всего, что думаешь: «А, выступлю — и отлично, поеду домой!»

Дмитрий Козловский: Уже катаешься, как на домашней арене: все привычно, все понятно.

— Вы сейчас четвертые, но как по вашим ощущениям — сделали действительно все, на что были способны?

Александра Бойкова: Конечно, не все. Мы же могли обойтись без помарок. Ну и вообще мне кажется, что на соревнованиях никогда не бывает все идеально.

Дмитрий Козловский: Опять-таки хочу заметить, что все, кто оказался в последней разминке за исключением нас, имели опыт выступления на Олимпиадах, а мы здесь самые что ни на есть дебютанты.