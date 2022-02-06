Пекин-2022 | Денис Спицов: «Тренер поздравил с победой, это вскружило мне голову, и я упал»

В скиатлоне у мужчин на Олимпийских играх 2022 в Пекине Денис Спицов завоевал серебро. Он признался журналистом, что пока все происходящее кажется ему сном, и рассказал, что стало причиной его падения ближе к финишу.

Что помогло вам добиться успеха в этой гонке?

Какого-то суперсекрета я, наверное, не раскрою, но мы, как и все, готовились именно к этим Олимпийским играм. То есть на протяжении последних четырех лет делали просто нереально тяжелую работу. И я рад, что сегодня мы пожинаем ее плоды.

Что чувствуете, завоевав олимпийскую медаль?

Пока что не чувствую ничего сверхъестественного. Возможно, после основного награждения, когда я получу свою медаль, будут новые эмоции, но пока что все как во сне.

Понравилась ли вам трасса?

В первые дни, когда мы сюда приехали, нам казалось, что здесь вообще нереально что-то бежать, потому что такой сильный ветер, трассу постоянно переметает… Сегодня, наверное, самый лучший день за последнюю неделю. Трасса очень тяжелая, рабочая. Наверное, как раз для нас она и подходит, потому что нужно очень много терпеть, терпеть и терпеть.

Едва ли не на последних метрах этой гонки вы упали. Что в этот момент произошло и как просто удалось вернуться обратно?

Именно этот вопрос интересует многих журналистов. Но я не знаю, наверное, сказались усталость, потеря концентрации. Оставалось буквально полтора-два километра до финиша отрывы были очень большие. Олег Орестович Перевозчиков сказал мне: «Ребята, поздравляю вас с победой!» Наверное, это вскружило мне голову, и я упал. Но, слава богу, это не сильно повлияло на результат.