Пекин-2022 | Церемония открытия: Фаткулина, Шипачев и другие знаменосцы

За день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 практически все участники определились с именами спортсменов и спортсменок, которые понесут знамя делегаций на параде наций. Под номером 46 на арену Национального стадиона, также известного как «Птичье гнездо», в столице Китая выйдут 80 представителей команды ОКР. Во главе колонны с флагами в руках пройдут серебряная медалистка Сочи-2014 конькобежка Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 (тогда место знаменосца занимал волонтер) хоккеист Вадим Шипачев.

Выбор знаменосцев на пресс-конференции прокомментировал президент ОКР Станислав Поздняков.

«Чжандзякоу (горный кластер, где пройдут соревнования в том числе по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду — прим. Olympics) находится очень далеко от Пекина, по понятным причинам немногие спортсмены оттуда смогут принять участие в церемонии открытия. Костяк нашей делегации на открытии — спортсмены, тренеры и специалисты, проживающие в Пекине и Яньцине. У нас будет одна из самых больших делегаций на открытии — более 80 человек. Не будут принимать участие и те, у кого соревнования на следующий день.

Единогласно решили, что знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина, одна из опытных наших спортсменок, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан хоккейной команды Вадим Шипачев. Выбор очевидный, не вызвал вопросов. Это самые достойные спортсмены делегации», — рассказал Поздняков.

У некоторых сборных команд на церемонии открытия не получится соблюсти гендерный баланс (два знаменосца разного пола) по причине малочисленности делегаций. Например, Кыргызстан на Играх в Пекине представит единственный спортсмен — 26-летний горнолыжник Максим Гордеев, тренирующийся большую часть времени в России. Ему и предстоит почетная миссия нести флаг страны на параде наций.

В сборной Армении знамя делегации в прямом смысле перейдет по наследству. Лыжник Микаел Микаелян продолжает спортивную династию: на церемонии открытия зимних Олимпийских играх в Нагано-1998 флаг армянской делегации несла его мама — лыжница Алла Микаелян (на юниорском уровне в СССР выступала в одной возрастной категорией с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе).

Также связан с командой ОКР и один из знаменосцев сборной Грузии. Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 — фигурист-одиночник Морис Квителашвили долгое время тренируется под руководством суперзвездного тренера Этери Тутберидзе (трое ее подопечных являются претендентками на медали Пекина-2022 у женщин).

Наверняка с гордостью пронес бы знамя своей страны по «Птичьему гнезду» самый известный спортсмен-зимник из Африки Акваси Фримпонг. Однако на пути к олимпийской мечте скелетониста из Ганы, регулярно тренировавшегося в Сочи, встал положительный тест на ковид. Из-за него Акваси пропустил важные отборочные старты, и как результат — Игры в Пекине. В соцсетях Фримпонга поддержали его тренировочные партнеры, в частности, бронзовая олимпийская медалистка из команды ОКР Елена Никитина.

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