Пекин-2022 | Бобслей. В новом олимпийском виде лидирует Кейли Хамфрис из США, Сергеева — 13-я

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошел первый день соревнований в новой олимпийской дисциплине — монобобе у женщин в бобслее.

Уже после дебютного заезда лидерство захватила Кейли Хамфрис из США. Представительница ROC Надежда Сергеева расположилась на девятой строчке с отставание 1.01 сек. Однако отрыв от третьего места составлял всего 0.33 секунды. Это оставляло надежду, что во второй попытке Сергеева подберется ближе и сможет в финальный день побороться за награды.

Но второй заезд она провела хуже первого и опустилась на 13-е место с отставанием 2.35 секунды от лидера. Им осталась Кейли Хамфрис (2.09,10). Второе время у канадки Кристин де Брюн (+1.04), третья — Лаура Нолте из Германии (+1.22).

Интересно, что пока на этой трассе, где уже прошли все олимпийские соревнования по санному спорту и скелетону, шесть из шести побед завоевали представители Германии. Похоже, монобоб может прервать эту серию.

Третий и четвертый заезды пройдут 14 февраля в 4.30 и 6.00.

Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

14 февраля, понедельник