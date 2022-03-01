Пекин-2022 | Бобслей. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по бобслею на Олимпийских играх в Пекине проходили с 14 по 20 февраля 2022 года в Национальном центре санного спорта в Яньцине. Было разыграно четыре комплекта наград, успешнее всего выступила сборная Германии, на счету которой три золото и семь медалей в сумме. Спортсмены ROC не добрались до призовых мест. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в бобслее.

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Историческим событием стали соревнования в монобобе у женщин, ведь они проводились впервые в истории. Команду ROC представляла Надежда Сергеева, за спиной которой был огромный опыт международных выступлений. Именно она вместе с Еленой Мамедовой завоевала золото на чемпионате Европы в 2020 году. На Олимпийские игры Сергеева отправилась бороться за награду.

В монобобе Сергеева могла претендовать на медаль, но конкурентки выступили на очень высоком уровне. Золото завоевала великолепная Кейли Хамфрис, которая до Игр сменила гражданство с канадского на американское. Пришлось поволноваться, ведь до последнего момента она не была до конца уверена, что попадет на Олимпиаду. Однако все закончилось для нее благополучно — Хамфрис стала первой в истории олимпийской чемпионкой в монобобе. Ее теперь уже соотечественница Элана Майерс-Тейлор не отставала: завоевав серебро, а затем выиграв и свою пятую олимпийскую медаль — бронзу в двойках, она стала самой титулованной бобслеисткой в истории.

О таких регалиях спортсменки ROC пока лишь мечтают, но и 10-е место Сергеевой в монобобе можно считать относительно успешным результатом.

В двойках у женщин неудачу в монобобе сумела исправить немка Лаура Нольте, взявшая золото. Это была очень эмоциональная и яркая победа. Команду ROC преставляла все та же Сергеева вместе с Юлией Беломестных. Девушки изначально не считались претендентками на награды и расположились на итоговом девятом месте.

У мужчин на бобслейной трассе царил представитель Германии Франческо Фридрих. Он сделал золотой дубль в Пхенчхане-2018, а в Пекине-2022 повторил достижение. Теперь он четырехкратный олимпийский чемпион, а ведь немцу всего 31 год, так что он еще вполне может проявить себя на следующих Играх. Постараются добраться до следующей Олимпиады и представители ROC, в Китае выступившие неудачно. В двойках Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место, допустив серьезную ошибку во второй день заездов. В четверках экипаж Гайтюкевича тоже не смог показать себя с лучшей стороны и остановился на седьмой строчке, сразу следом за ним — четверка Максима Андрианова.