Пекин-2022 | Бобслей. Хорошие медальные шансы Гайтюкевича и Лаптева после двух заездов
Состоялись две попытки у мужчин в двойках, представители ROC третьи перед завтрашними финальными заездами
На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли две попытки в соревнованиях двоек у мужчин по бобслею.
После первой попытки в двойках у мужчин лидерами стали представители Германии, что привычно для этой трассы. На счету немцев здесь уже шесть золотых, а в сумме девять медалей (в санном спорте и скелетоне).
Первое время в стартовой попытке показали олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 в двойках и четверках Франческо Фридрих и Торстен Маргис. На второй строчке расположились Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Отставание представителей команды ROC Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева от лидирующей двойки составило 0.39 секунды.
Во второй попытке Фридрих и Маргис нарастили преимущество. От ближайших преследователей-соотечественников они оторвались на 0.15, отставание Гайтюкевича и Лаптева составило уже 0.94 секунды. Позади представителей ROC еще один немецкий экипаж всего в пяти сотых, так что борьба в финальных заездах будет жаркой.
Еще одни представители команды ROC Максим Андрианов и Владислав Жаровцев выступили неудачно, занял 26-е место с большим отставание 2.61.
Решающие завезды пройдут 15 февраля в 15:15 и 16:50.
Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
15 февраля, вторник
- Мужчины. Двойки (финальный заезд). Начало в 16:50