Пекин-2022 | Бобслей. Хорошие медальные шансы Гайтюкевича и Лаптева после двух заездов

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли две попытки в соревнованиях двоек у мужчин по бобслею.

После первой попытки в двойках у мужчин лидерами стали представители Германии, что привычно для этой трассы. На счету немцев здесь уже шесть золотых, а в сумме девять медалей (в санном спорте и скелетоне).

Первое время в стартовой попытке показали олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 в двойках и четверках Франческо Фридрих и Торстен Маргис. На второй строчке расположились Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Отставание представителей команды ROC Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева от лидирующей двойки составило 0.39 секунды.

Во второй попытке Фридрих и Маргис нарастили преимущество. От ближайших преследователей-соотечественников они оторвались на 0.15, отставание Гайтюкевича и Лаптева составило уже 0.94 секунды. Позади представителей ROC еще один немецкий экипаж всего в пяти сотых, так что борьба в финальных заездах будет жаркой.

Еще одни представители команды ROC Максим Андрианов и Владислав Жаровцев выступили неудачно, занял 26-е место с большим отставание 2.61.

Решающие завезды пройдут 15 февраля в 15:15 и 16:50.

Бобслей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

15 февраля, вторник