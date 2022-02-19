Пекин-2022 | Бобслей. Экипаж Фридриха лидирует перед финальными попытками, Гайтюкевич — седьмой

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли первый и второй заезды у мужчин в бобслее, выступающих в четверках.

Явные фавориты этих соревнований — представители Германии, причем пьедестал могут занять сразу три экипажа, как это случилось в двойках.

Лидер и наиболее титулованный среди них — чемпион Пхенчхана-2018 в двойках и четверках, уже успевший победить здесь в дуэтах Франческо Фридрих. После первого заезда его квартет расположился на втором месте с небольшим отставанием в 0.16 секунды. Первое время показал Йоханнес Лохнер. Третий немецкий экипаж Кристофа Хафера стал пятым.

Вмешаться в борьбу за награды мечтал Ростислав Гайтюкевич. В двойках спортсмен ROC выступил неудачно, провалил одну из попыток и занял восьмое место. Но еще до Олимпиады Гайтюкевич говорил, что больше шансов на медали у него именно в четверках.

Первый заезд показал, что шансы действительно есть. Четвертое время, отставание от лидера небольшое — 0.41 секунды. Экипаж Максима Андрианова завершил стартовую попытку с девятым временем (+0.69).

После второй попытки два немецких экипажа существенно оторвались от всех. Лидером стал Франческо Фридрих, всего на три сотых хуже результат у Йоханнеса Лохнера. Подобрался к тройке и Кристоф Хафер — четвертое место и +0.55. В воскресенье вновь велики шансы на то, что весь пьедестал окажется немецким.

Гайтюкевич достаточно неуверенно провел вторую попытку и откатился на седьмое место (+0.78). Экипаж Максима Андрианова идет следом, но с уже более существенным отставанием в 1.12 секунды.

При таких результатах и стабильном выступлении Германии шансы на медали в этой дисциплине практически сводятся к нулю.

Третья и четвертая попытки состоятся в воскресенье в 4.30 и 6.20 соответственно.