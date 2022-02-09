Пекин-2022 | Биатлон. Женщины. Спринт: что ждать и где смотреть

Женская биатлонная сборная ROC на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальной гонке не блеснула. Но уже 11 февраля в 12.00 по московскому времени у нее будет шанс исправиться – в рамках спринтерской гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Понятно, что к числу главных фаворитов спринта они не относятся, но та же Резцова с учетом ее функционального состояния вполне способна навязать борьбу за олимпийские медали. Тем более, в Кубке мира нынешнего сезона Кристина уже становилась призером в личной гонке – масс-старте.

По сравнению с индивидуальной гонкой тренерский штаб женской команды во главе с Михаилом Шашиловым сделал одно изменение – Евгению Буртасову сменит Казакевич. В принципе, провал Буртасовой, которая в последний момент заменила в олимпийской заявке команды ROC заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову, был предсказуем. Евгения перед Олимпиадой выиграла индивидуальную гонку чемпионата Европы в Арбере и явно не планировала пик формы на начало февраля. Поэтому подошла к Играм-2022 не слишком хорошо готовой. Что касается Казакевич, то это довольно быстрая биатлонистка, что, конечно, может стать козырем в спринте. С другой стороны, Ирина в нынешнем сезоне очень нестабильна на рубежах. Ее лучший личный результат в сезоне – девятое место в преследовании в Хохфильцене.

Миронова имеет в активе два восьмых места в нынешнем Кубке мира, в том числе в середине января в спринте в Рупольдинге. Тогда казалось, что Светлана набирает форму, но болезнь спутала все карты. По словам Мироновой, занявшей только 23 место с тремя промахами в индивидуальной гонке Пекина, после болезни у нее был полный упадок сил, она не могла полноценно тренироваться. Поэтому сложно сказать, сумеет ли она прибавить по скорости в спринте.

Кристина Резцова - главная надежда ROC в женском биатлоне Фото © 2022 Getty Images

Вызывает вопросы и состояние Нигматуллиной – после неплохого этапа в смешанной эстафете Ульяна провалила индивидуальную гонку 78-й с десятью промахами! Да и в нынешнем сезоне в связке «спринт – гонка преследования» не блистала. С другой стороны, на лыжне в гонках в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу она конкурентоспособна. Как и Резцова, финишировавшая девятой с двумя неточными выстрелами.

«Мне сейчас главное собрать Кристину Резцову, чтобы у нее было все, что она хотела. Чтобы нормально закончила Олимпиаду, с медалью», - цитирует «РИА Новости» Шашилова. Наставник комплиментарно отозвался о работе смазчиков команды ROC. А, значит, при чистой стрельбе определенные шансы на медаль будут. Особенно, у Резцовой, в нынешнем сезоне в спринте финишировавшей пятой в Анси и седьмой в Оберхофе.

Лидирует в Кубке мира в спринтерском зачете Марте Олсбу-Ройселанн, действующей чемпионкой мира является другая норвежка Тирил Экхофф. Но есть неплохие шансы у шведских сестер Эберг, француженки Анаис Шевалье-Буше и свежеиспеченной олимпийской чемпионке Пекина Дениз Херрманн из Германии.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

11 февраля, пятница

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 12:00 (Первый канал)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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