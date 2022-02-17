Пекин-2022 | Биатлон. Женщины. Масс-старт: что ждать и где смотреть

Биатлонная программа на Олимпийских играх в Пекине завершится двумя масс-стартами. Причем если изначально женская гонка с массовым стартом на 12,5 была запланирована на субботу, то из-за прогнозов по усилению морозов Чжанцзякоу ее решили перенести на день раньше. В итоге, женский масс-старт с участием трех биатлонисток ROC Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной и Ирины Казакевич стартует 18 февраля в 10.00 по московскому времени.

По регламенту в масс-старте выступают 30 биатлонисток. На Олимпийских играх состав участников формируется по следующему принципу: в него включаются все призеры личных гонок в Пекине, топ-15 по общему зачету Кубка мира, а также лучшие из остальных по набранным квалификационным очкам непосредственно на Олимпиаде. В общем-то точно также делается и на чемпионатах мира, так что ничего необычного в таких критериях нет.

Резцова забронировала себе место в масс-старте еще до начала Олимпиада (она – 13-я в общем зачете), Нигматуллина гарантировала себе еще один шанс на медали двумя попаданиями в топ-15 в спринте и в преследовании, а Казакевич, занявшая в этих гонках 20 и 23 места, до последнего числилась как первая запасная. Но отказ от дальнейшего выступления в Пекине норвежки Ингрид Тандреволд, которой стало плохо после финиша гонки преследования, открыл дорогу в масс-старт и Ирине.

Кристина Резцова выиграла в Пекине уже две эстафетные медали Фото © 2022 Getty Images

Все трое биатлонисток ROC 16 февраля успели выиграть вместе со Светланой Мироновой бронзу в эстафете. Причем выглядели очень сильно. Резцова и вовсе показала абсолютно лучшее время на этапе среди всех участниц эстафеты – классно бежала и воспользовалась лишь одним дополнительным патроном. К примеру, победительница спринта и пасьюта Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии, которую считают главным фаворитом и масс-старта, уступила Резцовой 27 секунд. И при этом норвежка потратила всего на один дополнительный патрон больше.

Также отметим, что в Кубке мира-2021/22 Резцова занимает второе место в зачете масс-стартов, уступая только Доротее Вирер из Италии. У Кристины есть бронза в Анси и четвертое место в Антхольце. К тому же в индивидуальной гонке (девятая) и спринте (шестая) до медали ей не хватило совсем немного – подвела неаккуратность на рубежах. Да, затем последовало фиаско (26 место) в преследовании. Но в эстафете, по словам Кристины, она осталась собой довольна на 98 процентов. И ее лыжные и стрелковые показатели подтверждают, что она может бороться за награды.

Да и Нигматуллина в масс-стартах в нынешнем сезоне выступала весьма неплохо – седьмая в Анси и восьмая в Антхольце. Плюс в эстафете на своем этапе уступила только Ройселанн, обойдя по чистому времени Эльвиру Эберг при абсолютно одинаковой (один дополнительный патрон) стрельбе. Младшая из шведских сестер также входит в список фаворитов – на этих Играх у нее уже есть два личных серебра и золото в эстафете. Плюс она выиграла масс-старт в Анси. Также помимо Олсбю-Ройселанн, Эберг, Вирер и Резцовой выделим норвежку Тириль Экхофф, олимпийскую чемпионку Пекина в индивидуальной гонке Дениз Херрманн из Германии и Анну Солу из Беларуси.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

18 февраля, пятница

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Начало в 10:00 (Первый канал)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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