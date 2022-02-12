Пекин-2022 | Биатлон. Женщины. Гонка преследования: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в биатлоне 13 февраля в 12.00 состоится гонка преследования у женщин, в которой выступят четверо спортсменок ROC. Наилучшие шансы у Кристины Резцовой, которая уйдет со старта шестой с отставанием в 1 минуту и 5 секунд от победительницы спринта Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии. Но от третьего места итальянки Доротеи Вирер биатлонистка ROC отстает менее чем на полминуты. Не самые плохие позиции для атаки на высокие места у Ульяны Нигматуллиной и Ирина Казакевич, а вот Светлана Миронова может рассчитывать на что-то серьезное только в случае феноменальной гонки преследования в своем исполнении.

Кристина проводит Игры-2022 в Пекине весьма неплохо. После бронзы в смешанной эстафете она дважды финишировала в топ-10 в личных гонках – после девятого места в индивидуальной гонки стала шестой в спринте. При этом на лыжне Резцова и вовсе хороша – на лыжне она показала третье время в 22 секундах от Ройселанн. Но сделанные два промаха (по одному на каждом из двух рубежей) лишили ее возможности претендовать на призовые места.

«Быть в топ-6 на Олимпиаде - это круто, когда ты не можешь быть выше, но я-то могу. Больше расстройств, чем удовлетворения. «Если бы не промахи» - отвратительная фраза. Если бы не они, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. Но они есть, и никуда от них не деться. Каждый день я говорю себе, что это не моя стрельба, причем каждый день ошибки разные: в один день одна ошибка, в другой - другая. Исправляю одну - появляется другая. Пока не знаю, как все собрать воедино, от этого еще сильнее злость», - приводит слова Кристины ТАСС. В принципе, шансы на личную медаль на Олимпиаде для нее не потеряны. Да, погода в Чжанцзякоу улучшилась, как и ветровая обстановка, но в контактных гонках даже в нынешнем сезоне было немало сюрпризов, а на Олимпиаде напряжение возрастает многократно.

Марте Олсбю Ройселанн - явный фаворит женской гонки преследования в Пекине Фото © 1 Getty Images

Важно, что Резцова на дистанции способна отыгрывать у лидеров, а, значит ей «всего-навсего» надо справиться со стрельбой. К тому же она любит контактные гонки, что доказывала в Кубке мира-2021/22 в масс-старте (третья - в Анси, четвертая – в Антхольце) и эстафетах. Правда, есть и одна не слишком радостная тенденция – в четырех из пяти связках «спринт – преследования» в нынешнем розыгрыше Кубка мира Резцова во второй гонке не улучшала, а ухудшала свои позиции. Но при этом все равно дважды финишировала в преследовании в топ-10.

Радует состояние Нигматуллиной, которая после провала в индивидуальной гонке и двух промахов в спринте из положения лежа выдала отличную вторую половину дистанции (стрельба стоя на ноль, третий по скорости финишный круг) и стартует в преследовании 13-й с отставанием в минуту и 27 секунд от Олсбю Ройселанн. Казакевич уйдет на дистанцию 20-й (+ 1.39), у Мироновой и вовсе 47-й (+2.33) стартовый номер. Явным фаворитом видится Олсбю Ройселанн с учетом ее гандикапа и выигрыша четырех гонок преследования нынешнего Кубка мира из пяти. Еще одну гонку преследования выиграла Эльвира Эберг – она идет второй в зачете Кубка в гонках преследования, да и стартует второй в 30 секундах от лидера. Вирер (+ 37 секунд от Олсбю Ройселанн), в свою очередь, в Пекине не слишком быстра и может рассчитывать только на свой опыт и точную стрельбу.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

13 февраля, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 12:00 (Первый канал)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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