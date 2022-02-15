Пекин-2022 | Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км: что ждать и где смотреть

После драматичной бронзы ROC в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине в биатлоне 16 февраля состоится и женская эстафета. Она начнется в 10.45, команду ROC будут представлять (по порядку этапов) Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Понятно, что шансы на медаль с учетом не самого впечатляющего выступления в спринте и, особенно, в гонке преследования, не так велики, как у мужчин. Но, с другой стороны, в эстафетах в нынешнем сезоне биатлонистки ROC выглядели гораздо увереннее, чем в личных гонках. Почему бы не повторить это и на Играх в Пекине?

Выбор у тренерского штаба был небогатый. Евгения Буртасова не побежала контрольную гонку с массовым стартом, поэтому тренеры с учетом ее слабого выступления в индивидуальной гонке решили не рисковать и оставили квартет участниц спринта и пасьюта. Результаты гонки преследования, правда, нельзя назвать обнадеживающими – никто не пробился в топ-10, а Миронова и вовсе в обеих гонках осталась за пределами топ-40. Да и у Резцовой начала еще сильнее сбоить стрельба.

Впрочем, паниковать не стоит. По ходу Кубка мира-2021/22 биатлонистки ROC также не всегда блистали в личных дисциплинах, но в эстафетах преображались. Только в Эстерсунде на старте сезона они выступили крайне слабо, заняв восьмое место. Зато затем трижды заехали в «призы» - в Хохфильцене и Антхольце финишировали вторыми, в Рупольдинге третьими. Единственное, из-за ковида сборная лишилась привычного стартера Валерии Васнецовой, но все остальные биатлонистки также имеют эстафетный призовой опыт в этом Кубке мира.

Ирина Казакевич должна выложиться на стартовом этапе по максимуму Фото © 2022 Getty Images

К тому же с точки зрения лыжной подготовки Резцова и Нигматуллина находятся в очень хороших кондициях, им надо справиться со стрельбой. То же, само собой, касается и Мироновой с Казакевич, чье функциональное состояние похуже. Очень важно будет не «поймать» просвет на первых двух этапах, хотя после мужской эстафеты, где потенциально «слабое звено» Карим Халили отработал блестяще, а надежный финишер Эдуард Латыпов убежал на два штрафных круга на последнем рубеже, предсказывать что-то невозможно.

Впрочем, круг фаворитов понятен. Прежде всего, это Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше и Юлия Симон), которая с двумя победами и двумя бронзами лидирует в Кубке мира. А также Норвегия с Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Идой Лиен и финишером Марте Олсбю-Ройселанн. Именно Норвегия является действующими чемпионом мира в этом виде. Не стоит также сбрасывать со счетов Швецию с сестрами Эберг и Беларусь с Анной Солой и Динарой Алимбековой в составе.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

16 февраля, среда

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 10:45 (Россия 1)

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