Пекин-2022 | Биатлон. Второе олимпийское золото Фийона Майе

Вторую золотую медаль в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине выиграл сегодня французский спортсмен Кентен Фийон Майе, выигравший гонку преследования на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. На втором месте - норвежец Тарье Бе, финишировавший через 28 секунд после победителя. Еще на семь секунд больше проиграл французу биатлонист команды ROC Эдуард Латыпов, завоевавший бронзу. Надеяться на большее Латыпову помешал единственный промах на заключительном огневом рубеже.

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