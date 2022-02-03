Пекин-2022 | Биатлон. Смешанная эстафета: что ждать и где смотреть

Биатлонная программа Олимпийских игр в Пекине стартует смешанной эстафетой 5 февраля в 12.00 по московскому времени. Команда ОКР будет представлена, пожалуй, оптимальным, сильнейшим на данный момент составом – побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Чуть больше года назад в Оберхофе смешанную эстафету удалось выиграть практически в таком же составе, только вместо Резцовой на втором этапе бежала Светлана Миронова. Однако Миронова на январском этапе в Рупольдинге за несколько недель до старта Олимпиады приболела, а Кристина, напротив, в нынешнем сезоне успела проявить себя лидером женской сборной. В ее активе есть даже попадание в топ-3 в личной гонке Кубка мира, да и в эстафетах она бежала и стреляла достаточно уверенно. Вопросов по Нигматуллиной особо не возникает, на последнем предолимпийском этапе в Антхольце она уже начала возвращать свою декабрьскую форму. Логинов в январе был явным лидером мужской сборной и ворвался в топ-10 общего зачета Кубка мира.

Да, могли быть определенные сомнения по Латыпову, который потерял в январе «игровую практику» из-за положительного теста на коронавирус и вернулся только в Антхольце. Где забежал на последнем этапе мужской эстафеты на штрафной круг. Конечно, это насторожило. Но, во-первых, феноменальным спуртом Латыпов все равно вывел сборную России на второе место за норвежцами. А, во-вторых, как рассказал ТАСС старший тренер мужской биатлонной команды ОКР Юрий Каминский, Латыпов к данному моменту уже практически восстановил свои стрелковые навыки. Каминский назвал вариант с Логиновым и Латыповым в мужской части оптимальным, наставник женской сборной Михаил Шашилов оценил выбор половины команды как наиболее стабильный.

Кристина Резцова в нынешнем сезоне выиграла этап Кубка мира в сингл-миксте с Антоном Бабиковым Фото © 2022 Getty Images

В нынешнем сезоне в Кубке мира к данному моменту состоялась лишь одна смешанная эстафета – в Оберхофе, в которой россияне стали только пятыми. Но считать показательной ту гонку нельзя, команда тогда выступала в экспериментальном составе и в Пекине изменилась на 100 процентов.

Понятно, что фаворитами предстоящей гонки будут не биатлонисты ОКР, а сборные Норвегии и Франции, располагающие наиболее звездными составами. Тем не менее, команда ОКР вполне способна претендовать на медали, а, в случае чего, и даже на победу. Тем более, пекинская трасса достаточно сложна, да и на рубеже у многих могут возникнуть сложности. Очень важно, как быстро успели адаптироваться участники к новым условиям и как они справятся с психологическим давлением.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

5 февраля, суббота

Смешанная эстафета. Начало в 12:00 (Первый канал)

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