Пекин-2022 | Биатлон: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны 11 комплектов медалей, причем стреляющие лыжники команды ОКР входят в широкий круг фаворитов в большинстве дисциплин.

В олимпийском сезоне биатлонисты ОКР заметно прибавили, особенно после Нового года. Наиболее успешно они выступали на этапах Кубка мира в эстафетах. Так, в четырех мужских эстафетных гонках в их активе одна победа, одно второе и два третьих места. У женщин – два серебра и бронза. Была еще победа в неолимпийском сингл-миксте. В личных соревнованиях победы одерживали экс-чемпион мира в спринте Александр Логинов и Антон Бабиков, который, впрочем, получил на Играх в Пекине статус запасного на случай ковидного форс-мажора. Также призерами в личных гонках Кубка мира-2021/22 становились Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кристина Резцова.

В общем зачете Кубка в топ-10 входит только Логинов у мужчин (восьмой), но это не должно особо расстраивать. Главное, биатлонисты ОКР конкурентоспособны и по скорости и на рубежах. У женщин результаты похуже, но и там возможны приятные сюрпризы. Что касается главных фаворитов Игр-2022 в биатлоне, то у мужчин, если судить по результатам семи прошедших этапов Кубка мира, это Кантен Фийон-Маей, а у женщин – Марте Олсбу-Ройселанн. Француз выиграл по ходу сезона пять личных гонок, а норвежка и вовсе победила в шести. Несколько удивляет спад победителя трех последних Кубков мира Йоханнеса Бе, занимающего только пятое место в общем зачете, но норвежец прекрасно умеет выходить на пик к главным стартам.

Александр Логинов и Эдуард Латыпов - лидеры мужской команды ОКР Фото © 2021 Getty Images

Состав команды ОКР

Женщины : Евгения Буртасова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова

: Евгения Буртасова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков

Более подробная информация о биатлонистах команды ОКР — здесь.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Смешанная эстафета. Начало в 12:00

7 февраля, понедельник

Женщины. Индивидуальная гонка. Начало в 12:00

8 февраля, вторник

Мужчины. Индивидуальная гонка. Начало в 11:30

11 февраля, пятница

Женщины. Спринт. Начало в 12:00

12 февраля, суббота

Мужчины. Спринт. Начало в 12:00

13 февраля, воскресенье

Женщины. Гонка преследования. Начало в 12:00

Мужчины. Гонка преследования. Начало в 13:45

15 февраля, вторник

Мужчины. Эстафета. Начало в 12:00

16 февраля, среда

Женщины. Эстафета. Начало в 10:45

18 февраля, пятница

Мужчины. Масс-старт. Начало в 12:00

19 февраля, суббота

Женщины. Масс-старт. Начало в 12.00

Все, что надо знать об олимпийском турнире по биатлону в Пекине читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по биатлону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

🥇🥈🥉 Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

📅 Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

📅 Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

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Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»