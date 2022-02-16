Пекин-2022 | Биатлон. Сенсационное серебро команды ROC в женской эстафете, золото у Швеции

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялась женская эстафетная гонка 4x6 км по биатлону. Золото завоевала сборная Швеции, серебро у команды ROC c отставанием в 24.7 секунды, бронза за Германией (+34.6). В составе ROC олимпийские медали добыли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

После не очень успешного выступления в личных гонках биатлонистки команды ROC явно хотели реабилитироваться. Это было видно по настрою с самого начала.

Стартером ROC стала Ирина Казакевич, она уверенно прошла первую часть дистанции в группе лидеров. На огневом рубеже Казакевич использовала один запасной патрон, ушла с рубежа 13-й, но быстро отыграла несколько позиций. Во второй стрельбе спортсменка вновь промахнулась один раз, однако отлично шла по дистанции и передала эстафету седьмой.

Настоящее чудо сотворила Кристина Резцова на втором этапе. Она быстро нагнала соперниц и хорошо отработала на огневых рубежах. Но главное — потрясающий ход! Резцова была быстрее Доротеи Вирер почти на 32 секунды и передала эстафету первой. На третий этап отправилась Светлана Миронова.

Она чисто отстреляла в стрельбе лежа, но на второй ушла на штрафной круг. Миронова уступила лидерство, однако по-прежнему сохранила место в группе сильнейших вместе с итальянками и шведками.

На последний этап отправилась Ульяна Нигматуллина. Отличная стрельба и быстрый ход позволили ей держаться в тройке лидеров. После заключительной стрельбы все стало ясно: первой будет сборная Швеции, а следом за ней финиширует команда ROC. И это была сенсация со знаком плюс. С учетом нестабильного состава мало кто ждал от этой четверки медалей.

Особенно отметим блестящий ход биатлонисток. Если бы не отдельные ошибки в стрельбе, можно было бы бороться за золото. Но и ошибки были компенсированы высокой скоростью.

Заключительной дисциплиной в женском биатлоне станет масс-старт 19 февраля.