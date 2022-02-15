Пекин-2022 | Биатлон. Команда ROC упустила золото на последнем огневом рубеже

Невероятно драматично развивались события в мужской биатлонной эстафете наОлимпийских играх в Пекине. До заключительного огневого рубежа на стадионе горного кластера Чжанцзякоу с гигантским преимуществом в сорок пять секунд лидировала команда ROC, однако на «стойке» все перевернулось с ног на голову:Эдуард Латыпов не справился с давлением и сложной розой ветров. Бронзовый призер гонки преследования допустил четыре промаха и отправился на два штрафных круга, после которых команде оставалось только утешаться третьим призовым местом. Серебро принес французам двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 в личных гонках Кентен Фийон Майе. А чемпионами в итоге стал квартет из Норвегии, пробежавший гонку по зеркальному с командой ROC сценарию: три этапа скандинавские биатлонисты отыгрывали отставание, главной причиной которого стала неуверенная стрельба Стурлы Легрейда на стартовом отрезке.

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Задавал тон первому этапу Карим Халили. Полностью оправдал доверие тренерского штаба биатлонист команды ROC: не только справился со стрельбой (один дополнительный патрон на втором рубеже), но и очень быстро (что для него не свойственно) бежал по дистанции. Соперники при этом ошибались: норвежец Легрейд вынужден был бежать штрафной круг после «стойки», Эрик Лессер из Германии потратил три дополнительных патрона, француз Фабьен Клод — два, отстали олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 из Швеции. Единственным, кто смог продержаться с Халили до финиша 7.5 км этапа стал Никита Лобастов из сборной Беларуси.

Александр Логинов преимущество в сорок секунд над Норвегией в лице призера спринта и пасьюта Тарьея Бе увеличил еще на десять еще до первого огневого рубежа. После «лежки» статус-кво сохранился, а на вторую позицию вышли французы (удачно выступал Эмильен Жаклен). На второй стрельбе Логинов поторопился закрыть четвертую и пятую мишени и допустил два промаха. Жаклен был точен и сократил отставание до 17 секунд, но у биатлониста из команды ROC остался запас сил на последний круг. Включил обороты Логинов и увеличил отрыв в два раза. Лучшую скорость на своем этапе показал Александр: не выдержал никто из соперников его темпа. Бе-старший хоть и обошелся без штрафных кругов, отставание Норвегии только увеличил: до команды ROC на экваторе гонке было полторы минуты.

Первая половина третьего этапа продолжала проходить под знаком лидерства команды ROC: Максим Цветков очень быстро закрыл все мишени на стрельбе лежа и сохранил преимущество. Соперники испытывали трудности: француз Симон Дестье дважды не смог закрыть одну из мишеней, а норвежский чемпион спринта Йоханнес Бе очень долго мучался с дополнительными патронами — у него замерзли пальцы.

Цветков не допустил осечек и не втором огневом рубеже, но отставание преследователей к передаче на заключительный этап значительно сократилось: Дестье, немец Бенедикт Долль и особенно Бе-младший бежали гораздо быстрее биатлониста из команды ROC. Особенно хорош ногами был норвежец: минуту десять на лыжах отыграл он у Максима.

Эдуард Латыпов отправился в гонку за золотом. У команды ROC на тот момент была сорокасекундная фора. Первое место стало еще ближе, когда Латыпов закрыл все мишени на первой стрельбе, а Фийон Майе поторопился с пятым нажатием на спусковой крючок. В выигрыше оказался Ветле Шостад Кристиансен: норвежец шел по дистанции в своем темпе, но за счет спокойствия на стрельбе вывел команду на чистое второе место в 55 секундах от ROC. В тот момент, когда ветер и давление разрушали надежды Латыпова (а также Халили, Логинова и Цветкова) на золото, трио преследователей встало на изготовку. Немец Филипп Наврат отправился на круг, Фийон Майе дважды доставал дополнительные патроны, а Кристиансен без спешки поразил пять мишеней пятью нажатиями на спуск. У Норвегии олимпийское золото, причем точно таким же составом, который победил и на последнем чемпионате мира. Франция с серебром, а биатлонисты ROC после бронзового финиша были расстроены едва ли не больше проваливших гонку теперь уже экс-олимпийских чемпионов из Швеции.