Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Спринт: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине продолжается биатлонная программа. 12 февраля в 12.00 в национальном центре биатлона Чжанцзякоу состоится мужской спринт, который за команду ROC побегут Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Каждый из них может претендовать на олимпийскую медаль, однако и конкурентов у них едва ли не два десятка. В том числе и победитель индивидуальной гонки француз Кентен Фийон Майе и норвежские братья Бе.

Конечно, индивидуальная гонка разочаровала биатлонистов ROC и их поклонников. Реальные шансы на медали и даже на победу имели Цветков и Логинов. Максим и вовсе совершил промах заключительным 20-м выстрелом, а ведь от чемпиона его отделило меньше минуты. Так что разговоры о золотом промахе актуальны. Александр промахнулся на заключительном рубеже дважды, а при точной стрельбе также мог быть первым. Но, в итоге, Цветков стал четвертым, Логинов – 10-м, Латыпов – 11-м. И все смотрелись на лыжне весьма неплохо, дружно попав по скорости в восьмерку лучших. Выпадал только Карим Халили, поэтому его замена на Серохвостова, можно сказать, читалась.

Максим Цветков потерял золото из-за последнего неточного выстрела, но его форма в Пекине обнадеживает Фото © 2022 Getty Images

Так и произошло. Даниил в свои 22 года – самый молодой в команде ROC. Но при этом неплохие результаты у него уже появляются и не только в эстафетах. Так, в спринте в Оберхофе Серохвостов финишировал восьмым. У Цветкова в спринте в Оберхофе и Рупольдинге только 52-е и 21-е места, но при этом в преследовании он преображался и отыгрывал гигантское количество позиций. Будет интересно, если Максим и в спринте покажет достойный результат. У Логинова в активе победа в Оберхофе, четвертое место, два десятых и 13-е. Латыпов пропустил два последних спринта Кубка мира в Германии из-за ковида, но в декабре был 11-м, четвертым, девятым и вторым. Причем в спринтерском зачете он, несмотря на пропуски, идет восьмым, а Логинов вообще четвертым. С учетом качества подготовки лыж в Пекине и хорошего функционального состояния мужской команды чистая стрельба может любого из команды ROC привести к медали и хорошим перспективам в гонке преследования.

В спринтерском зачете Кубка мира лидирует швед Себастьян Самуэльссон, но в Пекине как раз не блещет, в том числе и скоростью. Зато Фийон Маей, идущий в зачете спринта вторым, в индивидуальной гонке был не только самым лучшим, но и самым быстрым. Три призовых места в нынешнем сезоне в гонках данного формата у другого француза Эмильена Жаклена, а также у Йоханнеса Бе. Знаменитый норвежец уже вернул себе лыжные кондиции, осталось добавить в стрельбе.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

12 февраля, суббота

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 12:00 (Первый канал)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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