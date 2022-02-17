Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Масс-старт: что ждать и где смотреть

Заключительным видом биатлонной программы на Олимпийских играх в Пекине после изменения расписания станет мужской масс-старт на 15 км. Он начнется 18 февраля в 12.00. В гонке с массовым стартом примут участие и трое биатлонистов ROC – Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На данный момент на Играх-2022 в активе мужской биатлонной части команды есть три медали, причем самым титулованным с тремя бронзами (смешанная эстафета, мужская эстафета и гонка преследования) является Латыпов. Эдуард успел восстановиться и набрать физическую форму после ковида. Однако стабильность в стрельбе все же за время январского простоя пропала. Отсюда, возможно, и обидные сбои под максимальным давлением. Понятно, что эстафетная неудача на заключительном этапе стала довольно серьезным психологическим ударом по Латыпову. Ведь он шел лидером с заметным преимуществом, но «настрелял» два штрафных круга из положения стоя и вместо золота для ROC привез только бронзу.

Да, партнеры по команде и представители из других стран поддержали Латыпова после ошибок, которые порой совершали даже самые выдающиеся биатлонисты. Но важно, чтобы сам Эдуард успел отойти от неудачи и выдать свой максимум в масс-старте. Тогда медаль для Латыпова, получившего стартовый № 5, вполне возможна. Как и для Логинова (№ 10), проведшего сильный второй эстафетный этап. Есть шансы и у Цветкова (№ 16), который неплохо провел третий этап эстафеты, а также успел на Олимпиаде дважды стать четвертым – в индивидуальной гонке и в спринте.

У Максима Цветкова будет еще один шанс выиграть личную олимпийскую медаль Фото © 1 Getty Images

Впрочем, в нынешнем сезоне биатлонисты ROC особо не дружат с масс-стартами. Никто из участников заключительной олимпийской гонки в Чжанцзякоу не попадали в топ-10 этапов Кубка мира-2021/22. Латыпов в Анси стал 12-м, а в Антхольце – 25, пусть и бежал в Италии сразу после «ковидного» перерыва. Логинов занял 15 место в Анси, а гонку в Антхольце пропустил, Цветков вообще не имел возможности стартовать в данном виде программы. С другой стороны, свое первое личное призовое место Кубка мира Латыпов добыл как раз в масс-старте – на заключительном этапе прошлого сезона. Единственная победа Цветкова в личных дисциплинах завоевана также в масс-старте – в начале 2018-го в Тюмени. И только у Логинова призовых мест в этой дисциплине на таком уровне нет.

В нынешнем сезоне по масс-старту на Кубке мира взяли француз Эмильен Жаклен и немец Бенедикт Долль, но все же главными фаворитами считаются не они, а более опытные и успешные на Олимпиадах норвежец Йоханнес Бе и Кантен Фийон Майе. На Играх в Пекине у Бе пока три золота и серебро, а Фийон Майе и вовсе завоевал награды абсолютно во всех гонках – у него два золота и три серебра. Действующий чемпион мира в этой дисциплине Стурла Холм Лейгрейд подошел к Играм в не самой лучшей форме, так что его возможный успех станет сенсацией.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

18 февраля, пятница

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 12:00 (Россия 1)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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