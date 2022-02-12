Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Гонка преследования: что ждать и где смотреть

В биатлоне 13 февраля на Олимпийских играх в Пекине будет самый насыщенный в медальном плане день – вскоре вслед за женским пасьютом на старт своей гонки преследования на 12,5 км выйдут мужчины. Причем лучший в команде ROC Максим Цветков уйдет в гонку четвертым в 41 секунде, практически вместе с бронзовым призером спринта Тарьей Бе. Есть неплохие шансы и у Эдуарда Латыпова, который в спринте был одним из трех самых быстрых на лыжне.

Конечно, в случае с Цветковым можно говорить о невезении. В индивидуальной гонке он стал четвертым, фактически потеряв золотую медаль последним выстрелом. В спринте он вновь финишировал в шаге от пьедестала почета. Причем на сей раз ему не хватило 1,7 секунды. При этом на сей раз Максим не промахивался, пусть и стрелял и в несвойственном для себя медленном темпе. В общей сложности он потратил на двух рубежах минуту и 57 секунд, что на 8 – 10 секунд больше, чем у чемпиона-норвежца Йоханнеса Бе, серебряного призера Кантена Фийона Майе и Бе-старшего. Так что в каком-то смысле Цветков проиграл медаль на рубеже, даже не промазав.

С другой стороны, Максим стрелял как ему удобно и пораазил все десять мишеней, так что претензии бессмысленны. К тому же на сей раз четвертое место это еще и прекрасная стартовая позиция для гонки преследования. Как рассказал Цветков «Матч ТВ», второй раз такая «деревянная медаль» сильно его из колеи не выбьет. Кстати, нельзя сказать, что он был медленным на дистанции – из всех 94 участников он показал девятый по скорости результат. А последний круг и вовсе получился седьмым. В общем, форма у биатлониста ROC действительно отменная – не хватает чуть-чуть везения. Но в преследовании шансы будут. В нынешнем сезоне Максим в гонках преследования был великолепен. В Оберхофе с 52 места после спринта он переместился на 12-е, в Рупольдинге – с 21-го на девятое.

Кантен Фийон Майе выиграл в нынешнем сезоне четыре гонки преследования Кубка мира из пяти Фото © 1 Getty Images

Латыпов уйдет в гонку 11-м, отставая от Йоханнеса на минуту и 14 секунд, но от бронзы его отделяет лишь чуть более полуминуты. Правда, настораживает стрельба Эдуарда в гонке с четырьмя рубежами – в спринте он промазал трижды. В его активе, кстати, есть серебро преследования декабрьского этапа Кубка мира в Анси. Даниил Серохвостов уйдет в бой 19-м с отставанием в минуту и 37 секунд. Тяжелее всего придется Александру Логинову – четыре промаха и не самый быстрый ход в спринте отбросили его на 38 место с отставанием в две минуты и 15 секунд. Но многие помнят его скачок в Рупольдинге с 32 места на второе, так что все еще может быть. Однако явными фаворитами пасьюта являются все же Бе-младший и отстающий от него на 26 секунд Фийон Майе. Причем шансы француза с его более стабильной стрельбой кажутся даже более предпочтительными – наследник Мартена Фуркада выиграл в нынешнем сезоне в Кубке мира четыре гонки преследования из пяти!

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

13 февраля, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 13:45 (Россия 1)

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

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