Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в биатлоне настала пора эстафет – 15 февраля в 9.30 (старта перенесли на более ранее время из-за морозов) состоится мужская эстафета 4х7,5 км, в которой команда ROC выступит под № 2 в следующем составе по этапам – Карим Халили, Александр Логинов. Максим Цветков и Эдуард Латыпов в роли финишера. С учетом результатов и уровня готовности биатлонистов ROC на нынешних Играх шансы на медаль, в том числе, и золотую не так и плохи. Впрочем, тоже самое можно сказать и о главных конкурентах – Норвегии и Франции, располагающих главными звездами нынешней Олимпиады.

Естественно, главной интригой при определении состава сборной стал выбор тренерского штаба между Халили и Даниилом Серохвостовым. Оба молодых биатлониста не слишком впечатлили в Пекине. Карим стал только 34-м в индивидуальной гонке, Даниил – 19-м спринте и 39-м в масс-старте. Причем оба не показали свой максимум как на дистанции, так и в стрельбе. В итоге, предпочтение все же отдали чуть более медленному лыжнику, но более надежному стрелку Халили, у которого к тому же есть опыт крупнейших соревнований – на чемпионате мира-2021 Карим также стартовал на первом этапе, а сборная завоевала бронзу позади Норвегии и Швеции.

Максим Цветков подошел к Играм в Пекине в отменной форме Фото © 2022 Getty Images

По сравнению с ЧМ-2021 в составе произошла одна-единственная замена – Матвея Елисеева, из-за проблем со здоровьем приостановившего карьеру еще до Нового года, в состав квартета влился Цветков. Максим выигрывал чемпионат мира-2017 в этой дисциплине, да и на Олимпиаде в Пекине был хорош, но невезуч, став четвертым в индивидуальной гонке и спринте. Правда, в гонке преследования Цветков не блеснул, откатившись на 17-е место. Но все же его репутация классного стрелка никуда не делась. Тренеры отправили его на третий этап, а на второй поставили самого быстрого в команде – Логинова. Хотя и Александр в спринте и преследовании выступил ниже своих возможностей, заняв места в третьем – четвертом десятках. По финишеру вопросов не было, Латыпов регулярно бегал на заключительных этапах эстафеты, к тому же выиграл в преследовании бронзу. Хотя на победном этапе Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге Эдуард из-за болезни не участвовал. Всего же в нынешнем розыгрыше Кубка мира у биатлонистов ROC в четырех эстафетах первое, второе и два третьих места.

Но у норвежцев и вовсе три победы, а единственная неудача в Рупольдинге связана с выступлением резервистов. На бумаге у них в Пекине самый мощный состав – Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, двукратный чемпион Игр-2022 Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен, уже привыкший к роли финишера. Франция выставила Фабьена Клода, Эмильена Жаклена, Симона Дестье и, конечно же, двукратного олимпийского чемпиона в личных гонках Кантена Фийона Майе. Олимпийские чемпионы Пхенчхана шведы выставили свой серебряный состав на ЧМ-2021 (Пеппе Флеминг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон), но в Пекине они пока не блистали. Как, впрочем, и немцы. Так что у сборной ROC шансы действительно неплохи.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

15 февраля, вторник

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 9:30 (Россия 1)

Стартовый протокол смотрите здесь

Пекин-2022 | Биатлон: результаты, видео, расписание

Все, что надо знать об олимпийском турнире по биатлону в Пекине читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по биатлону в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

🏆 Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

🥇🥈🥉 Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

📅 Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

📅 Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

📅 Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

🏁 Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях