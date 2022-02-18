Пекин-2022 | Биатлон. Жюстин Бреза-Буше завоевала золото в масс-старте, Кристина Резцова стала пятой

Масс-стартом на дистанции 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами завершилась программа биатлонных соревнований у женщин на Олимпийских играх в Пекине. Первой финишную черту с флагом пересекла французская спортсменка Жюстин Бреза-Буше. Это первая личная медаль 25-летней биатлонистки, и сразу — золотая. Второе место в масс-старте заняла Тириль Экхофф. На трассе горного кластера Чжанцзякоу спортсменка из Норвегии продемонстрировала самую высокую скорость передвижения по дистанции, а победы ей стоил нервный третий огневой рубеж. Третьей финишировала Марте Олсбю-Ройселанн — эта призовая позиция стала рекордной четвертой в личных гонках в рамках одной Олимпиады. Превзошла 31-летняя норвежка достижение Дарьи Домрачевой из Беларуси и Лауры Дальмайер из Германии: в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 по три индивидуальных медали выиграли эти биатлонистки.

Кристина Резцова из команды ROC закончила последнюю олимпийскую гонку Игр в Пекине на высоком пятом месте. До медали не хватило более уверенных действий при стрельбе лежа: два промаха на первом и еще один на втором огневых рубежах отбросили спортсменку на минуту от группы лидеров. Однако Резцова сумела собраться и не только взвинтить темп, но и быстро выпустить пять патронов на первой стрельбе стоя. При ужасных погодных условиях — ветер буквально швырял комья снега биатлонисткам в лицо, промахи допускали все, и выгодной тактикой было скорее уйти на штрафные круги и не тратить время на выцеливание. Так единственный промах Кристины не стал критичным: лидеры тоже ошибались, а Тириль Экхофф и вовсе занервничала и потратила 20 секунд на то, чтобы решиться первый раз нажать на спусковой крючок. Как раз в тот момент, когда Резцова сократила отставание от первой пятерки до 30 секунд, Жюстин Бреза-Буше совершила решающий ход. Французская биатлонистка решилась на мощное ускорение: буквально за километр она оторвалась от квартета преследовательниц на 15 секунд! Очень авантюрно выглядело такое увеличение скорости, однако риск оправдался — Бреза-Буше прибежала на заключительный рубеж в одиночестве и практически без изготовки закрыла четыре мишени из пяти. К тому моменту как преследовательницы начали стрельбу, французская спортсменка уже бежала 150-метровый штрафной круг. Ройселанн и Экхофф занервничали и допустили по два промаха — судьба золота стала очевидна. Медаль замаячила перед Резцовой, но Кристина поторопилась и также ошиблась на стрельбе дважды.

На заключительном круге быстроногая Экхофф отыграла у Бреза-Буше 30 из 45 секунд отставания, но француженка все равно триумфально финишировала с флагом. Марте Олсбю-Ройселанн удержала темп и сохранила третье место. Маркета Давидова и Кристина Резцова выложились на дистанции, но изменить свои позиции в лучшую сторону не сумели. Финишный протокол получился максимально отражающим расклад сил — каждая биатлонистка из тройки призеров продемонстрировала высокую скорость на дистанции (Резцова и в этом компоненте была пятой) и допустила по четыре промаха (меньше ошибалась только Юлия Джима, на снайперские качества которой не повлияло и падение в начале дистанции).

Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич заняли места во второй половине итогового протокола: первая с шестью промахами — семнадцатая, вторая с семью — двадцатая.