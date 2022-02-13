Пекин-2022 | Биатлон. Гонка преследования принесла Олсбю-Ройселанн третье золото Игр, у женской команды ROC - худшая гонка
Марте Олсбю-Ройселанн выиграла уже третью золотую медаль Олимпийских игр-2022, на сей раз в гонке преследования. Лучшая у ROC - Ульяна Нигматуллина
Автор: Сергей Подушкин
Фото © 2022 Getty Images
Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн с огромным, почти в полторы минуты отрывом выиграла гонку преследования у женщин по биатлону на Олимпийских играх в Пекине. Это уже третье золото для нее на Играх в Пекине. Второе и третье места заняли шведка Эльвира Эберг и норвежка Тириль Экхофф. Лучшая в команде ROC Ульяна Нигматуллина только стала 11-й.
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