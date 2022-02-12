Пекин-2022 | Биатлон. Йоханнес Тиннес Бе завоевал золотую медаль в спринте

Победителем мужского биатлонного спринта, состоявшегося на Олимпийских играх в Пекине в субботу, 12 февраля, стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Это третье призовое место 28-летнего спортсмена на трассе горного кластера Чжанцзякоу: ранее Бе-младший финишировала третьим в индивидуальной гонке на 20 км, а также одержал победу в составе смешанной эстафеты. Идеальный баланс двух качеств продемонстрировал Йоханнес в спринтерской гонке: допустил только один промах из десяти выстрелов (на втором огневом рубеже) и равномерно пробежал десятикилометровую дистанцию.

Более двадцати пяти секунд составило преимущество Бе-младшего на финише над Кентеном Фийоном Майе. Французский чемпион индивидуальной гонки также сегодня ошибся один раз на стрельбище (менее удачной получилась лежка), а к серебру его вынесли быстрые ноги: заключительные 2.5 км промчался Кентен в невероятном темпе. Как раз запаса скорости не хватило Максиму Цветкову до медали: пополняет он коллекцию четвертых мест. Стартовавший под девятым номером биатлонист из команды ROC отправил в цель десять выстрелов из десяти и продемонстрировал ровную раскладку по дистанции (ногами он был девятым), однако темп непосредственных соперников был куда выше. К тому же, нескольких секунд стоила Цветкову не самая быстрая изготовка: минимизировал риск на огневых рубежах сегодня Максим, но возможно, этих мгновений и не хватило до бронзы. Третье место в итоге досталось с преимуществом в 1.7 секунды Тарьею Бе. Старший из норвежских братьев (ему 33 года) допустил промах на стойке, но финишный круг пробежал чуть лучше Цветкова, сказалось и то обстоятельство, что время соперника Тарьей знал. Парадоксально, но эта медаль стала первой личной олимпийской для супертитулованного норвежца (только на чемпионатах мира у него одиннадцать побед, да и общий зачет Кубка мира он выигрывал).

В команде ROC не повезло сегодня Эдуарду Латыпову: два габарита не закрылись у него на стрельбе лежа, и последний выстрел стоя не удался. При этом, в числе лидеров по скорости был Эдуард на трассе: третье время у него. В итоге, Латыпов занял одиннадцатое место, и это удачная позиция перед гонкой преследования: рядом быстроногие Антон Смольский и Эмильен Жаклен. Дебютант Олимпийских игр 22-летний Даниил Серохвостов точно отстрелялся лежа, но не справился с нервами на втором рубеже: девятую и десятую пули отправил мимо цели спортсмен. Неплохая скорость по дистанции позволила Серохвостову завершить гонку на девятнадцатой позиции протокола. Самая неудачная позиция перед пасьютом у чемпиона мира в спринте-2020 Александра Логинова. Четыре ошибки на стрельбе отбросили его на тридцать шестое итоговое место.