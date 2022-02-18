Пекин-2022 | Арсений Грицюк: «Если ты умеешь бить — почему бы не попробовать?»

Нападающий Арсений Грицюк, благодаря точному послематчевому броску которого мужская сборная ROC по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине, признался, что чувствовал свою вину за пропущенную ранее шайбу и очень хотел исправить допущенную ошибку.

— Какие эмоции испытываете сейчас?

— Сейчас пока еще нет осознания того, что происходит, еще не пришло.

— Как хотели исполнить свой буллит?

— Я виноват в первом голе, безусловно: я потерял шайбу в чужой зоне, в итоге вернулся, потерял игрока за спиной… И у меня прям сидело на душе, что моя ошибка может навредить всей команде. И мне очень хотелось выйти и исправить ее. Очень рад, что Ваня Федотов здорово сыграл. Он дал нам шанс. Несколько ребят пробили буллиты, очередь дошла до меня. Сразу выезжал и знал, что буду делать, потому что, когда ты начинаешь перебирать варианты в голове, у тебя все может раздвоиться, затеряются мысли…

— Как не задрожали руки? У вас «на клюшке» был финал…

— Да так-то у многих ребят шанс был… Егор Яковлев нас вытащил, можно сказать, — у него еще ответственнее буллит был. Надо подходить к этому более спокойно. Если ты умеешь бить — почему бы не попробовать?

— Вы сами вызвались пробить или тренеры сказали?

— Не-не, мне рано еще! Конечно, сказали.

— Как часто бьете буллиты в клубе? Насколько вам это нравится?

— Я люблю буллиты. Считай, игра один на один между тобой и вратарем — и тут уже кто кого превзойдет.

— Согласны с тем, что буллиты — это лотерея: 50 на 50?

— Сто процентов! Какое бы мастерство у тебя не было, ты можешь пятьсот раз забить, а потом выйти на финальный бросок — и у тебя не получится, потому что вратарь там тоже находится не просто так, надо его переиграть.

— Вы знали о каких-то особенностях игры Ларса Юханссона?

— Просто смотрел, как ребята бьют, что он делает, и сразу выходил с одной мыслью.

— Будете спать после такого матча?

— Не знаю, сегодня посмотрим.