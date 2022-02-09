Пекин-2022 | Антон Слепышев: «Извинился перед ребятами в раздевалке, поблагодарил меньшинство»

Нападающий сборной ROC Антон Слепышев после победы над командой Швейцарии (1:0) в первом матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине прокомментировал заброшенную шайбу и свое удаление.

— Как все происходило в ситуации с голом?

— Была атака сходу, она логически не завершилась. Подобрал шайбу, знал, что осталось 2-3 секунды, что нужно доставить ее на пятачок. Случился удачный рикошет в ворота.

— А что скажете по поводу вашего удаления?

— Не хочу говорить. Надеюсь, будет примером и для меня, и для всей команды, что в дальнейшем так делать нельзя.

— Что вы подумали в этот момент?

— Да я не думал, это произошло инстинктивно. Так делать нельзя, повторюсь, не хочу комментировать. Надеюсь, последний такой момент был.

— Что вам в раздевалке в перерыве сказали после этого?

— Никто ничего не сказал. Я извинился перед ребятами, поблагодарил меньшинство, что они выстояли. Красавцы.

— В соцсетях написали, что вы теперь должны ужин Федотову…

— Да, конечно, вратарь здорово сыграл. Ванька многое подтащил в нужные моменты, в том числе меня подтащил в это удаление. Отличная игра, надеюсь, дальше продолжит в том же духе.

— Почему игра получилась такой вязкой?

— Потому что первый матч на турнире, много новичков, и у нас давно не было нормальной игровой практики. Двусторонки — это все равно не то. Начали через борьбу, через броски, было мало мысли и игры. Думаю, это наладится.

— Второй период начался с паузы, латали лед. Как он вам?

— Да нормальный лед.

— Этого матча будет достаточно, чтобы с Данией и с Чехией сыграть более уверенно?

— Конечно. Мы рады провести этот матч, почувствовать соревнования, а не просто игру между собой. Думаю, следующая игра будет намного качественней и лучше.

— Хорошо, что начали с опытным и сыгранным соперником?

— Все соперники подтянулись, швейцарцы всегда были опасной и быстрой командой, опытной. Здорово, что сыграли первый матч и одержали победу.