Пекин-2022 | Анна Щербакова: «Пока просто хочу поверить в то, что это не сон»

Фигуристка ROC Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине. На пресс-конференции спортсменка призналась, что очень счастлива, но в то же время опустошена и пока в полной мере не осознала, что произошло.

— Что чувствуете, завоевав золото?

— Если честно, пока сложно говорить что-то. Я, наверное, еще не испытала какой-то невероятной радости. Пока какие-то непонятные ощущения. Успела просто насладиться своим прокатом, эмоциями от того, что я в нужное время в нужном месте сделала свой максимум, и от этого испытала счастье. Потому что это то, ради чего я работаю каждый день. А если говорить о результатах, то пока еще осознания абсолютно нет. Просто очень счастлива сейчас, но есть и опустошение какое-то.

— Знаете ли вы о том, что у вас очень много китайских болельщиков. Хотите ли вы что-то им сказать? Какие воспоминания останутся у вас от Олимпиады в Пекине?

— Мне хочется сказать отдельное спасибо китайским болельщикам, потому что, приехав сюда, я была очень приятно удивлена, я почувствовала невероятную поддержку с их стороны. Честно говоря, даже представить не могла, что они так интересуются фигурным катанием. В первые же дни в китайских соцсетях я обнаружила невероятное количество подписчиков, все мне писали, желали удачи. Огромное спасибо хочется сказать также организаторам за то, что олимпийские игры всё-таки состоялись. Спортсменам было тяжело, когда в течение года отменялись международные соревнования. Мы все теряли возможность показать себя. Здорово, что главный турнир четырехлетия все-таки смогли провести.

— Когда вы закончили выступление, сами понимали, что сделали достаточно для победы?

— Я до сих пор не видела ничьих прокатов. Я не знаю, как выступила Саша, я не смотрела свое выступление со стороны. Могу сказать за себя, что сделала абсолютный максимум, возможный на сегодняшний день. Это была моя цель. Выходя со льда, я знала, что сделала все, что могла, и это для меня самое важное. Я долго не могла отойти от своей произвольной, сидела и пыталась осознать, что толко что я завершила свое выступление на Олимпийских играх. Это то, к чему мы так долго готовились. Это очень тяжело осознать, честно.

— Олимпийские чемпионки обычно не продолжают свою карьеру. Увидим ли мы вас на Играх в 2026 году?

— Я говорю о том, что еще не могу осознать, что произошло сегодня, не знаю, что будет завтра, не знаю, как закончится этот сезон, поэтому заранее говорить о том, что будет в 2026 году, точно не могу. Все, что могу сказать сейчас: у меня есть желание кататься. Я пока даже не могу представить, как жить без фигурного катания. Но пока что для меня намного важнее осознать происходящее. На самом деле я добилась результата, который спортсмены считают вершиной в спорте. Нужно осознать это, а дальше я буду отталкиваться от своих возможностей, от своего желания.

— После этой победы вы несколько минут провели в одиночестве. Как чувствовали себя в тот момент?

— До сих пор есть ощущение, что мне нужно провести несколько часов одной в тишине в пустой комнате и просто подумать обо всем, что сегодня было, чтобы хоть какое-то осознание пришло. Сейчас я нахожусь немножко в прострации. Там точно так же сидела в своих мыслях и пыталась убедить себя, что все, ты молодец, можно выдохнуть. Но все равно напряжение остается. Наверное, на тот момент все мысли были только о прокате. Потому что в течение полугода ты думаешь об Олимпийских играх, готовишься именно к этому прокату, этому моменту. И вот тут нужно осознать, что всё: ты сделал то, к чему готовился все это время. Наверное, когда так долго готовишься, и нельзя осознать так быстро, что все закончилось. Пока просто хочу поверить в то, что это не сон.