Пекин-2022 | Анна Гуськова: «План на будущее — завоевать еще одно золото Олимпиады»

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. В общении с журналистами спортсменка поделилась переполняющими ее эмоциями и призналась, что планирует и через четыре года бороться за золото на Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

— Что чувствуете, завоевав серебряную медаль?

— Я очень рада быть здесь, в Пекине-2022, и это потрясающе — взять тут серебро, это невероятно. Я действительно очень счастлива.

— Вы приберегли свой лучший прыжок для последнего раунда финала…

— Я очень довольна всеми своими прыжками, но в суперфинале я решила исполнить более сложный прыжок, и я счастлива, что смогла приземлить его очень хорошо.

— Какими были ваши ощущения до, во время прыжка и сразу после приземления?

— Для любого спортсмена Олимпиада — самая важная часть жизни, к которой мы идем очень долго. И в итоге все твои старания либо оправдываются, либо нет. В моем случае они оправдались. Было волнительно и до, и во время, и после, но я собралась и произошло то, что и должно было произойти. Я очень рада.

— У вас золото Пхенчхана, серебро Пекина. Есть ли планы пополнить олимпийскую медальную копилку в будущем?

— Да, сейчас у меня две медали, но мой новый план на будущее — завоевать еще одно золото в Милане и Кортине-д’Ампеццо 2026 года.