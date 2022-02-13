Пекин-2022 | Ангелина Голикова: «Олимпийская медаль — это то, о чем я мечтала»

Конькобежка ROC Ангелина Голикова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине на дистанции 500 метров. После забега спортсменка поделилась своими эмоциями с журналистами, признавшись, что очень нервничала перед стартом.

— Какие у вас эмоции от завоевания бронзовой медали и гонки в целом?

— Я очень нервничала перед гонкой. Испытывала много эмоций, потому что на старте должны были выйти сильные девушки, и время между всеми нами должно было быть очень близким. Счастлива, что у меня есть олимпийская медаль. Это то, о чем я мечтала. Если бы я выиграла золото, эмоции была бы еще более сумасшедшими. Сейчас я хочу бороться за следующую Олимпиаду.

— Забег сегодня очень поздний, наверное, самый поздний в вашей жизни. Насколько это сказалось на результате?

— Честно сказать, особо не чувствовалось, что забег был таким поздним. Я примерно пыталась сдвинуть свои ритмы (день, вечер, сон). Я поздно вставала, чтобы бодро чувствовать себя уже в ночное время. Так что это никак не сказалось.