Пекин-2022 | Андрей Мозалев: «Получаю неимоверное удовольствие от Олимпиады, но не от проката»
Фигурист ROC о не самом удачном выступлении на Олимпийских играх
Фигурист ROC Андрей Мозалев признал, что испытывает смешанные чувства после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, которую судьи оценили в 77,05 балла.
- Какие ощущения от проката? Что пошло не так?
- Ощущения от проката не очень хорошие, а вот от самого старта — классные. Все-таки Олимпиада — это несравнимо ни с чем. Получаю от этого неимоверное удовольствие, а от проката — не очень. Поэтому вперемешку все.
- Что случилось на акселе, почему не получилось его исполнить?
- Как-то потерял немного ощущение, наверное.
- Как юношеская Олимпиада подготовила вас ко взрослой?
- Просто она дала понять, что такое Олимпиада в целом. Все-таки к Олимпиаде подводят не только юношеские Игры, а все соревнования в целом.
- Что самое классное в олимпийской деревне?
- Обстановка, ребята, новые знакомства, общение.
- Следили ли за командным турниром?
- Конечно, следил. Очень рад за ребят. Поздравляю кого-то уже со второй медалью, кого-то — с первой. Надеюсь, они будут продолжать так же.
- Скажите по секрету, ребята вчера отмечали завоевание золота?
- Да нет, все настраиваются на личные выступления.