Пекин-2022 | Андрей Мозалев: «Получаю неимоверное удовольствие от Олимпиады, но не от проката»

Фигурист ROC Андрей Мозалев признал, что испытывает смешанные чувства после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, которую судьи оценили в 77,05 балла.

- Какие ощущения от проката? Что пошло не так?

- Ощущения от проката не очень хорошие, а вот от самого старта — классные. Все-таки Олимпиада — это несравнимо ни с чем. Получаю от этого неимоверное удовольствие, а от проката — не очень. Поэтому вперемешку все.

- Что случилось на акселе, почему не получилось его исполнить?

- Как-то потерял немного ощущение, наверное.

- Как юношеская Олимпиада подготовила вас ко взрослой?

- Просто она дала понять, что такое Олимпиада в целом. Все-таки к Олимпиаде подводят не только юношеские Игры, а все соревнования в целом.

- Что самое классное в олимпийской деревне?

- Обстановка, ребята, новые знакомства, общение.

- Следили ли за командным турниром?

- Конечно, следил. Очень рад за ребят. Поздравляю кого-то уже со второй медалью, кого-то — с первой. Надеюсь, они будут продолжать так же.

- Скажите по секрету, ребята вчера отмечали завоевание золота?

- Да нет, все настраиваются на личные выступления.