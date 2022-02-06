Пекин-2022 | Анастасия Смирнова: «Пока ничего не чувствую, потому что медали еще не выдали»

Могулистка ROC Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. ﻿После завершения соревнований 19-летняя спортсменка рассказала журналистам о родном городе, в котором продолжает тренироваться, и привычке к минусовой температуре.

Это моя первая олимпийская медаль. Каждый не получившийся спуск и каждый хороший спуск мы считали нужным — и вот пришли к такому результату.

Какие чувства сейчас испытываете? Ожидали ли вы, что можете завоевать медаль?

Я пока ничего не чувствую, потому что медали еще не выдали. Конечно, мы настраивались на них, и я очень счастлива.

Насколько сложно было приспособиться к трассе — это была тяжелая работа или легкая прогулка?

Для того чтобы приспособиться к условиям, у нас было четыре тренировочных дня перед стартами. Мы успешно смогли подготовиться — привыкли к скольжению, к ветру. Минусовая температура для нашей команды — совсем не беда.

Где вы тренируетесь и что вообще можете рассказать о себе и своей семье тем, кто сегодня узнал о вас впервые?

В городе Чусовой — он очень маленький, но это самое сердце могула. Я постоянно тренируюсь, путешествую, соревнуюсь. Очень любою играть на музыкальных инструментах, раньше ходила в музыкальную школу. Моя семья — это мама и папа, который поставил меня на лыжи в четыре года, за что я ему очень благодарна. В семь лет я начала заниматься могулом, мне 19 — я все еще тут.

Поему вы называете свой город сердцем могула?

Там много трасс — есть крутая, пологая и что-то среднее. Очень много людей, интересующихся этим видом спорта, приезжают посмотреть на нас. Там, наверное, самая сильная школа.