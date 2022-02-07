Пекин-2022 | Анастасия Мишина: «Мы принесли нашей команде 10 баллов — и это самое важное»

Фигуристы ROC Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли произвольную программу соревнований спортивных пар в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине,﻿ несмотря на обидное падение. После выступления Александр признался, что все утро очень хотел спать, старался поддерживать себя всеми силами, но в итоге чего-то не хватило…

- Не все пошло так, как вам хотелось. Тем не менее, как вы себя ощущали?

Анастасия Мишина: Начнем с положительных эмоций. Мы принесли нашей команде 10 баллов — и это самое важное. В элементах, конечно, не всё получилось, но удалось сделать самые сложные.

- Александр, на вас лица нет. Как вы?

Александр Галлямов: Чего скрывать, конечно, обидно, что получилась такая досадная неожиданная ошибка. Уже вот-вот все, последний элемент, в программе оставались последние движения — и настолько неожиданно и обидно, что не получилось показать максимальный результат… Но во всяком случае будем готовыми уже и к такой ситуации в личных соревнованиях, чтобы концентрация была прямо до последней позиции в программе.

- А что в голове происходило в тот момент?

Александр Галлямов: В течение всего сегодняшнего утра моя голова говорила, что она хочет спать, но я себя поддерживал всеми силами, чтобы оставаться бодрым, стараться быть полным сил, но немножко не хватило, самую малость.

Неожиданное падение под занавес программы... Фото © USA TODAY Sports

- Вы в первый раз на Олимпиаде. Какие вообще впечатления?

Анастасия Мишина: Для меня колоссальная разница - по сравнению с тем, как я представляла себе Олимпийские игры. Мне казалось, что очень страшно выходить на лед, что это самый важный старт в карьере. А на самом деле выходишь — и этих мыслей нет, вроде обычные соревнования. Возможно - из-за того, что зрителей здесь не так много из-за ограничений.

- Александр, а у вас как?

Александр Галлямов: Ощущения грандиозные — это все-таки Олимпийские игры, очень важные соревнования, которые проводятся раз в четыре года. Многие атлеты даже специально стараются поддерживать форму, еще не уходить из спорта, чтобы выступить на Олимпиаде. Это, наверное, мечта всех. Каждому спортсмену очень важно выступить на таких соревнованиях. Думаю, их помнят потом всю оставшуюся жизнь.

- Какие ставите цели на личные соревнования?

Александр Галлямов: Для начала нам нужно восстановиться, затем набрать форму. Выслушаем установку наших наставников. Тамара Николаевна Москвина уже скоро выйдет на тренировки. Пока будем слушать руководство нашей команды. Проанализируем все, поймем, что было не так, и все это исправим.