Пекин-2022 | Анастасия Мишина: «Эта бронза дает толчок к тому, чтобы работать еще»

Фигуристы ROC Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Получив медали, спортсмены рассказали, что услышали от своего тренера после выступления, и отметили, что не задумываются о катании соперников.

Что чувствуете сейчас?

Анастасия Мишина: Довольные и уставшие!

Александр Галлямов: Настя права. Очень рады, что все закончилось на положительной ноте. Мы довольны, тренеры довольны, все в нашей команде довольны. Здорово, что удалось всех порадовать.

Какой олимпийский опыт возьмете с собой дальше?

Анастасия Мишина: Наверное, исключительно положительный. Мы привыкли к тому, что, исполняя все на максимум, получаем золотую медаль. А тут мы получили опыт, что не всегда так работает, и нужно стараться еще больше.

А вы, Александр, какой главный урок извлекли?

Александр Галлямов: Главный урок — наверное, как нужно собираться на все соревнования. У нас сегодня тут был уже четвертый прокат, но при этом надо было понимать, что все равно надо выходить и делать свою работу на максимум. Где-то может быть психологически сложно, но мы действительно поняли, как нам нужно собираться будучи уже подуставшими из-за того, что мы уже достаточно длительное время здесь находимся.

Что сказала вам тренер Тамара Москвина?

Александр Галлямов: Похвалила, сказала, что мы молодцы, справились. Тамара Николаевна тоже не ожидала. При четырех прокатах не каждый спортсмен, наверное, смог бы такое выдать.

Анастасия Мишина: Она просто очень довольна, что мы смогли показать все, чему она нас научила, сделали все элементы в плюсовой зоне и выиграли бронзовые медали.

Вы сами им больше рады или все-таки есть какое-то чувство горечи?

Анастасия Мишина: Есть, наверное. Все-таки получили не максимум. Но это дает толчок к тому, чтобы работать еще.

Александр Галлямов: Это говорит о том, что нужно совершенствоваться дальше, ни в коем случае не стоять на месте, обязательно идти вперед.

Ожидали, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов так быстро наберут форму? На чемпионате России у них были немного другие результаты…

Анастасия Мишина: На самом деле мы сосредоточены только на своем катании, о катании соперников как-то не задумываемся. Это не наши проблемы.

Александр Галлямов: Это не наша забота. Мы совершенствуемся сами. Наверное, нет смысла смотреть. Надо улучшаться самим, а не смотреть, как это делает кто-то другой. В спорте это очевидно.

Еще на четыре года вас хватит? Увидим вас на следующей Олимпиаде?

Анастасия Мишина: Теперь мы получили хороший пинок, поэтому будем надеяться.

Александр Галлямов: Пинок на то, чтобы четыре года лететь! Ничего не хотим загадывать, будем просто идти маленькими шагами.