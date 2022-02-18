Пекин-2022 | Анастасия Мишина: «Довольны, что откатали без грубых ошибок»
Мишина и Галлямов поделились эмоциями от выступления в короткой программе
Фигуристы ROC Анастасия Мишина и Александр Галлямов замыкают тройку лучших после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Завершив свое выступление, спортсмены рассказали журналистам, какие слова услышали от своего тренера и как реагируют на те прозвища, что дают им болельщики.
— Довольны ли вы своим прокатом сегодня?
Александр Галлямов: Мы вполне нормально откатали программу и довольны сегодняшним днем.
— Волнение остается или уже больше расслабленности?
Александр Галлямов: На самом деле уже не задумываешься об этом, потому что для нас это уже не впервые — мы выступали буквально десять дней назад и знаем, что и как происходит здесь.
— Что сказала Тамара Николаевна?
Александр Галлямов: Похвалила за хороший прокат и сказала, чтобы мы дальше настраивались.
— Какие чувства испытали, когда увидели оценки противников?
Анастасия Мишина: На самом деле мы на оценки других меньше реагируем, чем на свои. Мы довольны, что откатали относительно чисто, без грубых ошибок — это самое важное для нас. Завтра будем бороться.
— У вас было больше всех времени на отдых среди участников командного турнира — это преимущество?
Анастасия Мишина: Да, мы за это время как раз отдохнули и успели подготовиться к личным соревнованиям.
— Александр, как ваша нога?
Александр Галлямов: Да все в порядке. Все залечили. Сегодня уже показали, что катать можно без всяких проблем.
— Как будете настраиваться на произвольную программу?
Александр Галлямов: Да все как обычно. Это наша работа. Мы знаем, что нам нужно исполнять, и подготовимся так же, как и ко всем остальным соревнованиям.
— Что думаете о развитии парного катания в целом? Куда оно движется сейчас?
Анастасия Мишина: Мне кажется, что в последние годы в парном катании улучшилось качество исполнения элементов. Первые четыре, пять, даже иногда шесть пар обычно катаются практически без ошибок. И это здорово. Наверное, дальше это качество будет только улучшаться. Будут появляться четверные прыжки, четверные выбросы, подкруты…
— Как вам ваше прозвище «Мишки Гамми»? Оно вам нравится?
Александр Галлямов: Да, мы уже достаточно долгое время это слышим. Еще слышали, что нас называют МиГ — как самолеты. Это очень забавно, спасибо, нам нравится.