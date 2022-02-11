Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Ясно, что игровой практики не хватает»

Команда ROC обыграла сборную Дании (2:0) во втором матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После матча главный тренер команды Алексей Жамнов признался, что не очень доволен первым звеном и игрой команды в целом, несмотря на победу.

- В целом впечатления от игры — не очень. Не понравилось, что задание, которое получили игроки, не было выполнено до конца. Просили терпеть, потому что у датчан команда вязкая, знали, что будут играть довольно-таки жестко и мобильно. Просили ребят выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше концентрироваться на удержании шайбы в зоне атаки. До конца это задание они не выполнили.

- Показалось, что сборная ROC сейчас играет, как финны на победном для них чемпионате мира в Братиславе…

- Не согласен с этим. Мы не играем, как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда нет контроля шайбы, то и в атаке находиться ты просто не можешь. Постоянно идут контратаки на наши ворота. Игровая дисциплина складывается из всех нюансов. Если хоккеисты выполняют игровое задание, то есть и результат: ты будешь проводить в атаке больше времени, чем в обороне. Поговорили после матча с игроками. Все прекрасно понимают ситуацию. У нас есть 24 часа перед матчем с чехами, чтобы сделать правильные выводы и все поменять в лучшую сторону.

- Отсутствие игровой практики сказывается?

- У нас были сборы. Мы изначально планировали провести на базе две недели, но в связи с пандемией собрались на пять дней раньше. Планировалось, что будут товарищеские матчи: два на базе в Новогорске и один здесь со сборной Латвии, но из-за коронавирусного протокола мы не имели возможности сыграть с кем-то. Конечно, ясно, что игровой практики не хватает, но здесь все команды находятся в одинаковых условиях.

- Что с большинством? Мы же видели на тренировках, что у вас куча вариантов розыгрыша…

- Восемь попыток — ноль голов. Это очень плохо. Мы задействуем всего лишь 10 - 12 игроков в большинстве — все. Никакой кучи вариантов у нас нет. Если у вас есть такие, пришлите мне, я почитаю.

- У первого звена ноль очков в двух матчах. Будут ли перемены в сочетаниях?

- Скажу так, что много передач, но мало угрозы воротам противника. Они что-то пытаются сделать, но все время присутствует лишний пас… Иногда бывают смены, когда они «возят» соперника, но до финального броска дело не доходит. Иногда очень увлекаются этим. Посмотрим. Как говорят, утро вечера мудренее. У нас есть время, чтобы все проанализировать, сделать правильные выводы. Перед матчем с Чехами уже будем думать.

Игра «на ноль» Ивана Федотова — главная радость тренерского штаба и болельщиков сборной ROC Фото © GettyImages

- Очень радует Федотов. Дадите ему отдохнуть в следующем матче?

- Посмотрим. У нас есть тренер вратарей, он скажет.

- Насколько тяжелая травма у Каюмова?

- Травма верхней части тела. Пока точно не могу сказать, как и что. Сейчас доктора его обследуют. Ближе к вечеру, наверное, будет полная информация, тогда и объявим.

- Почему так и не появился Плотников?

- Плотников будет играть в следующем матче. Он готов. Мы просто смотрели его на тренировках.

- С чем связано невыполнение игрового задания?

- Не знаю. Пытались понять, донести, поговорили со всеми игроками после матча. Ничего страшного не произошло. Просто в дальнейшем у нас будут матчи намного сложнее. Надо отдать должное датчанам — очень хороший соперник на самом деле, играл очень быстро, в активный хоккей. Думаю, если бы у них были более мастеровитые ребята, то концовка, возможно, была бы другая.

- Насколько для вас важно, чтобы сборная играла красиво, чтобы зрители не вешались от такого хоккея?

- Думаю, мы и не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры. Все складывается из игровой дисциплины. Мы поговорили с ребятами в раздевалке. Не буду рассказывать, о чем — это наша внутренняя кухня. Но игроки все прекрасно понимают. На Кубке Первого канала ребята просто выполняли все, что от них требовалось.

- Два матча на ноль — это заслуга вратаря, защиты или нападающие хорошо помогают игрокам обороны?

- Помогают, но, конечно, в первую очередь вратарь здорово играет. Ребята в зоне обороны стараются выполнять то задание, которое от них требуется. Но в зоне атаки пока много вопросов.

- Почему вы грустный? Победили же, «на ноль» сыграли…

- Я грустный?! Я хочу в следующий раз прийти общаться с журналистами, и чтобы было не 2:0, а более крупный счет. Хорошо, что есть две победы. Но для нас сейчас самое главное — чтобы была игра. Я уже говорил, что дальше соперники будут только сложнее, против них надо играть немного в другой хоккей. Это не одна-две шайбы, в намного больше. Поэтому нам необходимо, чтобы ребята больше создавали моментов в атаке, лезли на ворота, угрожали сопернику… По сегодняшней игре если посмотреть, мы старались выводить шайбу на вершину, чтобы защитники доставляли ее на «пятак», а у нас перед воротами соперника никого не было, не было трафика, вратарь все видел и спокойно отбивал все шайбы. Эти нюансы надо подредактировать, чтобы в следующем матче, который уже будет более ответственным, все было иначе.

- Хоть в чем-то прогресс есть по сравнению с первым матчем?

- Две забили. Не знаю пока. Все равно будем еще раз просматривать игру. Первый матч получился другим — было больше волнения, игровой практики вообще не было. После второго матча чуть иначе уже реагируешь на все.