Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Шаг сделали. Остались два самых главных матча на этом турнире»

Сборная ROC обыграла датчан в четвертьфинале мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Главный тренер команды Алексей Жамнов оценил прошедший матч и выразил надежду на то, что Вадим Шипачев забросит решающие шайбы на этом турнире.

— Что скажете по итогам этой встречи?

— Тяжёлый матч. Дания — очень хорошая команда, как мы и предполагали. Думали, что будет такая вязкая игра. Хотелось, конечно, все решить в первом периоде — настрой был именно на это: чтобы провести как можно больше времени в атаке, играть плотнее. Не получилось реализовать все те моменты, которые у нас были. Но шаг сделали. Остались два самых главных матча на этом турнире. Будем готовиться к следующей встрече.

— У Федотова в каждом матче за воротами возникают проблемы…

— Если посмотреть, проблема в том, что за воротами чуть больше места, чем у нас в КХЛ и в НХЛ. Голкиперы иногда теряются с выходом за ворота. Много матчей смотрели: то же самое и у других команд происходит — ошибаются. Об этом лучше не меня спрашивать, а тренера вратарей. Но Иван сегодня тоже выручал.

— Заброшенная шайба сняла психологический груз с Шипачева?

— Я надеюсь. Конечно, это должно все снять с него. И ребята все довольны — все-таки переживаем за него. Думаю, что Вадик сейчас чуть раскрепостится и еще забьет решающие голы на этом турнире.

— С чем связан обрез Гусева в большинстве?

— Это хоккей, это спорт — все ошибаются. Что было, то было, двигаемся дальше. Давайте возьмем больше позитива из этой игры, чем негатива, и будем смотреть вперед.

— Три шайбы забросили олимпийские чемпионы Пхенчхана…

— Они опытные игроки, которые уже были на этом этапе в Пхенчхане, проходили все. Хочется, чтобы нападающие больше забивали и использовали все свои шансы. Их не так много в современном хоккее. Все играют очень плотно, отрабатывают назад — у любого нападающего даже на отскоке не так много времени, чтобы добить в ворота. Нужна концентрация.

— Несколько раз мелькала мысль, что сборной ROC очень везет на Олимпиаде.

— Давайте поговорим об этом после 20 числа. Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто заиграли в хоккей, чтобы почувствовали уверенность в себе. Все они умеют играть, поэтому находятся здесь, представляют сборную. Ребята должны выходить и наслаждаться каждым моментом — такое бывает раз в жизни. Хочется, чтобы они сняли с себя этот груз, выходили с холодной головой и использовали все те моменты, которые создают. Поверьте мне, все у них получится.