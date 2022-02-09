Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Сегодня нам повезло, мы должны сделать правильные выводы»

Команда ROC обыграла команду Швейцарии (1:0) в первом матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. После игры главный тренер команды Алексей Жамнов похвалил своих хоккеистов, сделав акцент на присутствии волнения, а также ответил на вопросы, касающиеся отъезда в Россию Андрея Кузьменко.

— Какие у вас эмоции от этого матча?

— Тяжёлый матч. Правильно будет сказать, что ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что иногда перехлестывали эмоции, плюс волнение присутствовало. Давно у нас не было ни одного товарищеского матча — это сказывалось. Хотелось бы, чтобы в концовке наши нападающие больше акцентировались на бросок, а не на поиск лишнего паса.

— Что сказали Слепышеву в раздевалке?

— Сказали, что надо держать себя в руках. Я думаю, что он все прекрасно понимает — пришел на лавку, извинился. Ребята выстояли, молодцы командой в целом.

— Могли бы вы оценить дебют молодых хоккеистов?

— Видно было волнение поначалу, потом ребята уже вкатились, стало попроще. Сначала совершали детские ошибки.

— Насколько важно, что «сухарь» у Федотова, если говорить о его психологической уверенности?

— Важен и «сухарь», и первая победа на этом турнире. Чтобы ребята, которые ни разу не были на таких соревнованиях, чуть окунулись в эту кухню, поняли, что на самом деле такое Олимпийские игры.

— Можно сказать, что сборной повезло: шайбы отражал не только Федотов, но и каркас ворот, плюс швейцарцы по сути сами себе забросили?

— Что касается гола, был наброс на ворота, но у нас там стоял игрок, который лез… Это спорт. Сегодня повезло нам. Мы должны сделать правильные выводы и готовиться к следующим матчам, чтобы уже повезло не так, а по-другому: за счет нашего мастерства.

— Вы в первый раз вышли в качестве главного тренера сборной на олимпийский матч. Испытывали ли вы волнение? Отличались ли как-то эмоции от тех, которые были у вас, когда вы были помощником?

— У любого человека есть волнение. Конечно, у меня оно было, я же живой человек. Когда ты в тренерском штабе, переживаешь по-любому. Поймите правильно, это ответственность — главный ты тренер или помощник главного тренера. У тебя все равно есть эмоции, которые ты не показываешь всем.

Единственная шайба в воротах сборной Швейцарии Фото © GettyImages

— Как вы видите Плотникова?

— Завтра Сергей будет тренироваться с командой. Посмотрим, в каком он состоянии. Пока у него все вроде хорошо.

— По этой игре показалось, что команде не хватает творчества…

— Посмотрим. Думаю, творчества хватает. С каждым матчем будем прибавлять, и появится творчество.

— Есть ощущение, что команда должна и в «физике» прибавить?

— У нас все нормально, все идет по плану. Мы готовимся к каждому матчу. Не заметил, чтобы ребята просели по ходу игры.