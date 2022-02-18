Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Самое главное — мы в финале»
Главный тренер хоккейной сборной ROC — о матче с командой Швеции
Сборная ROC по буллитам обыграла шведов в полуфинале мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Главный тренер команды Алексей Жамнов признал, что его команде сопутствует удача, но это не помешало оставить все нервы на скамейке.
— Сколько нервов оставили на скамейке?
— Думаю, все. Это большая победа. Для игроков дорогого стоит — выйти во второй финал Олимпиады подряд. Сейчас радость чуть-чуть ушла, эмоции схлынули, уже больше чувствую усталость. Задача сейчас одна: подготовиться к финалу с командой Финляндии. Завтра восстановимся, проведем тренировку и будем готовы к воскресенью.
— Наумов и Федоров знают Юханссона. Насколько это помогло?
— Да, мы говорили об этом ребятам в раздевалке. Но в КХЛ это ни для кого не секрет. Просили, чтобы в атаке использовали один лишний маленький пас перед его воротами, бросали верхом. Вот и все нюансы.
— Чьим было решение выпустить Грицюка на буллит, оказавшийся победным?
— Всего тренерского штаба. Не будем говорить о том, кто именно предложил.
— Понимали риск?
— Понимал. Взял на себя эту ответственность как старший тренер.
— Чем руководствовались?
— Все выводы были сделаны по тренировкам, где мы смотрели и оценивали, кто и как работает на буллитах. Знали, кто может реализовать, а кто — нет. Посчитали, что против вратаря сборной Швеции это может сработать. Сработало.
— Гусева на послематчевые броски поставили три раза. Почему?
— Никита — хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное — мы в финале.
— Но почему все же Гусев пошел бить и в третий раз?
— До этого он забил. Второй — нет. Думали, может, третий забьет. Буллиты — это лотерея. Надо поймать момент, понять, кого выпустить на решающий бросок. Грицюк молодец — справился.
— А почему Гусев ни разу не вышел в овертайме?
— Решили так. Чем вы не довольны? Это тренерское решение.
— Главным было не пропустить?
— Почему? Задача была держать шайбу и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, что шведы очень мобильны и нам нужны были игроки с таким же катанием.
— Считаете, что удача где-то…
— Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать?
— План на игру был выполнен?
— Сегодня на льду была команда, которая старалась играть по заданию все 60 минут. У нас были ошибки, у шведов тоже. Но мы в финале, результат добыт.