Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Нам не хватило злости в атаке»

Сборная ROC по хоккею уступила финнам в финальном матче Олимпийских игр. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Алексей Жамнов объяснил, почему никак не удается обыграть именно этого соперника, признал, что хотел бы продолжить работу со сборной и поблагодарил всех игроков, приехавших в Пекин.

— Хочу поздравить тренерский штаб и всех игроков сборной Финляндии с победой на Олимпийских играх. Что касается нашей сборной, наверное, не получилось до конца то, что мы хотели. В целом же команда билась до конца. Я благодарен всем игрокам, которые принимали участие в этом турнире. Не только играющему составу, но и тем запасным, которые помогали нам с точки зрения атмосферы и были с нами весь турнир.

— Владислав Третьяк сказал, что вы продолжите работу с командой. Насколько это важно для вас?

— Да, у меня есть контракт с федерацией, он действует. Для меня это важно, я бы хотел продолжить работу с национальной сборной и представлять нашу страну на чемпионате мира.

— Илья Ковальчук остается с вами? Как вам в целом работа с ним?

— Могу сказать, что мне вообще повезло, что был такой тренерский штаб. Илья Ковальчук на самом деле полностью справляется со своей должностью генерального менеджера. Конечно, мне хотелось бы, чтобы и в дальнейшем именно эта команда работала в сборной. А как все будет — посмотрим.

— Что не получилось в сегодняшнем матче? Почему не удается обыгрывать именно финнов?

— На самом деле это болезненный вопрос для всех нас. То, что произошло сегодня в финале… Сборная Финляндии — очень дисциплинированная команда, играет по одной системе уже на протяжении нескольких лет: от обороны и на контратаках. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Сборная Финляндии отдает периметр и все старается приостановить на своем «пятаке». Именно злости в завершающей стадии нам сегодня не хватило. Любой тренер скажет: будем думать, как взламывать это.

— Насколько финны могут служить для вас примером стабильности?

— Это даже не пример. Посмотрите, это первый турнир, который проходил на канадских площадках, и сама специфика игры немножко поменялась. Здесь больше идет борьбы за нейтральную шайбу, плотность на всех участках поля — что в зоне атаки, что в зоне обороны, что в средней зоне. Финны довольно-таки неплохо это все используют последние несколько лет. Если нашу сборную сравнивать с финской, мы сейчас перестраиваемся на этот хоккей. Понимаем, что если ты не будешь выигрывать борьбу, не будешь выигрывать нейтральную шайбу, то и успеха не будет. Конечно, один из факторов — это игровая дисциплина, выполнение задания на протяжении всего матча.

— Удивило ли вас что-то в игре сборной Финляндии?

— Я не удивлен тому, как они играли. Если посмотреть все матчи на протяжении этого турнира, наверное, у них только первый получился атакующий, а в основном они играли в такой же тактический хоккей, как и сегодня в финале. Они больше ждут ошибок других команд. Для нас это не было чем-то новым. Повторюсь, что нам не хватило злости в атаке — наверное, от этого такой результат.

— Если сейчас оглянуться назад и попробовать собрать состав заново, поехали бы абсолютно те же хоккеисты или вы внесли бы какие-то изменения в сторону чуть большей креативности в атаке?

— Отвечу так, что все те, кто есть на данный момент в сборной, достойны. Никаких вопросов по ним нет. А что касается рассмотрения других кандидатур, тяжело сейчас об этом говорить. Объясню, почему. Потому что все были в одинаковой ситуации. Не было этих контрольных матчей, по ходу которых ты можешь более скрупулезно посмотреть каждую кандидатуру. Был только тренировочный процесс. Поэтому все ребята, которые были в обойме, достойны, все провели хороший турнир. Я поблагодарил каждого из них и признателен за ту работу, которую они проделали.