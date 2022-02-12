Пекин-2022 | Алексей Жамнов: «Мы команда, нельзя никого винить»

Главный тренер хоккейной команды ROC Алексей Жамнов после поражения от чехов (6:5 ОТ) в заключительном матче мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине подчеркнул, что у него нет претензий ни к одному игроку.

— Вы перетасовали три звена из четырех. В каких из них вам понравилась образовавшаяся «химия»?

— Не хочу сейчас акцентировать внимание на том, какая «химия» понравилась. У нас есть достаточно времени до первой игры плей-офф. Мы посмотрим тренерским штабом еще раз матч с чехами, проанализируем и будем отталкиваться от этого.

— Три голевых передачи Никиты Гусева говорят о том, что в этом звене все в порядке?

— Посмотрим.

— Не жалеете, что поставили Федотова на третий матч?

— Нет, мы не жалеем. У нас следующий матч через три дня…

— Может быть, стоило дать ему отдохнуть в игре с Данией?

— У нас есть тренер по вратарям. Общаемся с ним. Он был уверен в таком решении перед сегодняшним матчем. Мы команда, тут нельзя никого винить — ни вратаря, ни кого-то еще.

Вратарь Иван Федотов отстоял два сухих матча, но с чехами пришлось не раз доставать шайбу из сетки Фото © GETTY IMAGES

— Насколько повлияло на характер матча то, что турнирное положение сборной ROC от него уже не зависело?

— Сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Надо было проявить себя в зоне атаки: контролировать шайбу, лезть на ворота — просили нападающих об этом перед матчем. У нас было и до этого много бросков, но никогда не было трафика перед воротами, мы не закрывали голкипера противника. Сейчас ребята лезли на ворота, были голодные до шайбы. Надо отдать должное всем хоккеистам, что они не опустили руки, когда счет стал 2:4. Все-таки на таких турнирах против таких соперников очень тяжело играть в меньшинстве столько времени. Это сбивает темп. У нас есть спецбригады большинства и меньшинства. Получается так, что одни сидят, а другие играют. Еще раз скажу: ребята молодцы, что вернулись. Могли выиграть этот матч.

— Контролем шайбы довольны?

— Да, но поначалу тоже были моменты, шероховатости, не держали ее. Потом уже проявили уверенность, начали лезть на ворота и держали шайбу лучше.

— От Шипачева ждете большего?

— Ждем, конечно, от Вадима большего. Думаю, что он проявит себя в следующем матче и вообще в дальнейшем на этом турнире.

— Собрание сегодня было веселое или грустное?

— Веселое, а почему должно быть грустное? Хорошо, что такая ситуация с меньшинством произошла сейчас, а не в плей-офф. У нас есть спецбригады, мы показываем им видео, как играют другие команды. В каких-то моментах ребята просто чуть подустали и пропала концентрация, в каких-то моментах не выполнили то, что у них просили. Но в целом они старались, бились, ложились под шайбу, поэтому у меня нет претензий ни к одному игроку.