Пекин-2022 | Александра Трусова: «Надеюсь, что я, как Нейтан Чен»

Фигуристка ROC Александра Трусова выиграла серебряную медаль в женском одиночном турнире на Олимпиаде. На пресс-конференции спортсменка призналась, что была рада сделала пять четверных прыжков в произвольной программе именно на Играх в Пекине, но при этом недовольна результатом.

— У вас в произвольной программе было пять четверных прыжков. Что чувствуете, сделав это?

— Я очень рада, что прыгнула пять четверных. Я очень долго к этому шла. Сегодня довольна своим выступлением.

— Вы — как Нейтан Чен?

— Я на него смотрела, на него ровнялась, поэтому, надеюсь, что да: я, как Нейтан Чен.

— В трансляции было слышно, как вы сказали, что ненавидите этот спорт. Если можно, объясните, что происходило у вас в душе в тот момент?

— Я уже три года не выигрывала главные соревнования. Я это списывала на то, что пытаюсь достичь какой-то цели, все время больше четверных себе ставлю… Думала, что когда я к этому приду, я выиграю. Этого не случилось — я расстроилась. Я сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая. Я первый раз откатала произвольную программу чисто с пятью четверными на соревнованиях. Я очень долго ждала этого момента. Рада, что получилось.

— Что чувствовали по ходу своего проката, когда у вас получалось исполнить заявленные элементы?

— После короткой программы мне опять предлагали убрать сальхов и катать с четырьмя четверными, на что я, конечно, сказала, что нет, я буду прыгать пять. Настраивалась сделать это здесь, очень рада, что удалось именно на Олимпиаде.

— В одном интервью ранее вы говорили о том, что ваша мечта — попасть на две Олимпиады. Сегодня вы обмолвились о том, что не хотите продолжать свою карьеру. Это было сказано на эмоциях или все-таки мы еще увидим вас на льду, начиная с чемпионата мира?

— Сегодня — конечно на эмоциях. Про чемпионат мира и дальше я подумаю и решу, что делать.