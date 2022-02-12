Пекин-2022 | Александра Степанова: «Хотели бы показать всю нежность и трогательность нашего танца»

Фигуристы ROC Александра Степанова и Иван Букин после своего выступления в ритм-танце на Олимпийских играх рассказали журналистам, почему так поздно прилетели в Пекин и как счастливы наконец выступать на Играх.

— Удалось ли сегодня достичь тех целей, которые вы перед собой ставили на эту программу?

— Мы безумно счастливы здесь находиться. Безумно рады, что у нас получилось показать наш танец настолько эмоционально, насколько мы хотели бы его видеть сами. Сегодняшним днем мы довольны, будем ждать произвольный танец.

— Почему вы прилетели так поздно по сравнению с другими участниками соревнований?

— Просто мы понимали, что в командный турнир мы вряд ли попадаем, поэтому не видели смысла приезжать настолько заранее. Нам нужно было еще много что доработать. Дома это делать всегда комфортнее, есть больше времени, возможностей больше.

— Какие цели на произвольную программу? Чего хотите добиться? Французы уже опередили вас — вы видели?

— Нет, к сожалению, мы общались с журналистами и не видели. На самом деле мне очень хотелось посмотреть на ребят — мы их очень любим, обожаем. А свою произвольную программу очень хотели бы откатать друг для друга, с душой, показать всю нежность и трогательность нашего танца.