Пекин-2022 | Александра Степанова: «Хотели бы показать всю нежность и трогательность нашего танца»

Фигуристка ROC — о первом прокате на Олимпиаде и планах на произвольный танец

Автор: Елена Михеева
Фигурное катание
Victoria SINITSINA
Фото © 2022 Getty Images

Фигуристы ROC Александра Степанова и Иван Букин после своего выступления в ритм-танце на Олимпийских играх рассказали журналистам, почему так поздно прилетели в Пекин и как счастливы наконец выступать на Играх.

Удалось ли сегодня достичь тех целей, которые вы перед собой ставили на эту программу?

— Мы безумно счастливы здесь находиться. Безумно рады, что у нас получилось показать наш танец настолько эмоционально, насколько мы хотели бы его видеть сами. Сегодняшним днем мы довольны, будем ждать произвольный танец.

Почему вы прилетели так поздно по сравнению с другими участниками соревнований?

— Просто мы понимали, что в командный турнир мы вряд ли попадаем, поэтому не видели смысла приезжать настолько заранее. Нам нужно было еще много что доработать. Дома это делать всегда комфортнее, есть больше времени, возможностей больше.

Какие цели на произвольную программу? Чего хотите добиться? Французы уже опередили вас — вы видели?

— Нет, к сожалению, мы общались с журналистами и не видели. На самом деле мне очень хотелось посмотреть на ребят — мы их очень любим, обожаем. А свою произвольную программу очень хотели бы откатать друг для друга, с душой, показать всю нежность и трогательность нашего танца.

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